"LEČENJE DECE SMS-OVIMA JE NOTORNA LAŽ!": Oglasio se Vučić

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje da se deca u Srbiji leče SMS porukama, poručivši da je reč o notornoj laži i istakavši da država nikada nije ovoliko ulagala u zdravstvo i razvoj.

Foto: Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na sve češće optužbe da se lečenje dece u Srbiji zasniva na SMS porukama, ističući da takve tvrdnje nemaju veze sa istinom i da ih demantuju konkretni podaci i činjenice.

Komentarišući navode koji se pojavljuju u javnosti, Vučić je poručio da je reč o potpunoj neistini i jednoj od najnečasnijih fraza koje se koriste u političkim napadima.

– Reč je o notornoj laži, inače. Ja mislim da je to jedna od najpokvarenijih floskula, mnogo odvratnijih čak i od one „to su naše pare“ – rekao je Vučić.

On je naglasio da se ta sintagma koristi onda kada se ne želi priznati napredak koji je ostvaren u različitim oblastima, uključujući infrastrukturu i zdravstvo.

– Znate, kada ne možete da čestitate nekome na dobro urađenoj železničkoj stanici, pruzi, na dobro izgrađenim auto-putevima ili Kliničko-bolničkom centru, onda kažete: „to su naše pare“. Pa uvek su naše pare, samo se nikada nismo ovakvom brzinom razvijali i nikada nismo ovoliko gradili – poručio je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da je država jasno opredeljena da ulaže u zdravstvo, upravo zato što je briga o deci i zdravlju građana jedan od ključnih prioriteta.

– Mi brinemo o našoj deci, mi brinemo o zdravlju svih naših građana i zato ulažemo ogroman novac u zdravstveni sistem – zaključio je Vučić.