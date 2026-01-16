"SVI U EVROPI ZNAJU DA JA BOJKOTUJEM TONINA PICULU I SLIČNE NJEMU" Vučić: Neću da razgovaram sa onima koji žele uništenje Srbije

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se nakon sastanka sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom.

Tonino Picula, Foto profimedia

Vučić je istakao da on ne napada EU već čuva Srbiju.

- Svi u Evropi znaju da ja bojkotujem Tonina Piculu i slične njemu. Sa takvima neću da razgovaram i ne stidim se, onima koji žele uništenje Srbije. Znamo iz Piculinih izjava da on to čine. Niti su nas pitali jesu li pozvani, niti su sa nama komunicirali datume. Pre mesec dana su to zakazivali. Ja sam pre pet meseci imao dogovoreno u Davosu. Što nas niste pitali i bar elementarno poštovanje pokazali? Vi ne želite to, već želite da kažete - oni neće dijalog. Mi se nalazimo na evropskom putu, ali da budemo ponižavani, moj posao je da to ne dozvolim - rekao je Vučić.

Kazao je da će izaći sa pet izjava, doneće još jednu deklaraciju u februaru ili martu.

- Bez veze priča, prazna priča, kao za malu decu - dodao je.