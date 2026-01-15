GUJON ODGOVORIO PICULI: On je samo jedan od 720 poslanika EP, i to mu je mnogo (FOTO)
DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, Arno Gujon, odgovorio je Toninu Piculi.
- Tonino Picula ne predstavlja ni celi Evropski parlament ni Evropsku uniju. On je jedan od 720 poslanika EP. I videće se sa nekima od 250 poslanika našeg parlamenta. U skladu sa nivoom koji predstavlja. I to mu je mnogo". @anabrnabic Dok se pravi veštačka bura o dolasku 9/720 poslanika EP koji se skoro pa ništa ne pitaju Aleksandar Vučić je pre dva dana razgovarao o strateškim temama sa predsednikom evropskog veća Antoniom Koštom. - rekao je Gujon.
