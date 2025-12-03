KRSTIĆ O PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Kad bi se ovaj zakon primenjivao na Šolakove direktore, ne bi smeli da rade sledećih 120 godina
MARKETINŠKI stručnjak Nebojša Krstić komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.
- Kad bi se ovaj zakon primenjivao na Šolakove direktore, ne bi smeli da se bave svojim poslom sledećih 120 godina - napisao je Krstić na Iksu.
