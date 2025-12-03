Politika

KRSTIĆ O PRESUDI ANDRIJANI NEŠIĆ: Kad bi se ovaj zakon primenjivao na Šolakove direktore, ne bi smeli da rade sledećih 120 godina

Novosti online

03. 12. 2025. u 20:30

MARKETINŠKI stručnjak Nebojša Krstić komentarisao je presudu koju je dala sudija blokaderka Tatjana Bezmarević Janjić kojom je oglasila krivom urednicu portala "Novosti" Andrijanu Nešić i zabranila joj obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrekla novčanu kaznu od 450.000 dinara, a samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

КРСТИЋ О ПРЕСУДИ АНДРИЈАНИ НЕШИЋ: Кад би се овај закон примењивао на Шолакове директоре, не би смели да раде следећих 120 година

Foto: Printskrin

- Kad bi se ovaj zakon primenjivao na Šolakove direktore, ne bi smeli da se bave svojim poslom sledećih 120 godina - napisao je Krstić na Iksu.

