MINISTARKA ŽARIĆ KOVAČEVIĆ O PRESUDI UREDNICI PORTALA NOVOSTI: Koliko je opasno donošenje politički obojenih presuda

MINISTARKA Jelena Žarić Kovačević reagovala je na prvostepenu presudu donetu protiv "Novosti" i glavne urednice Andrijane Nešić.

FOTO: Novosti

Pravo i pravda. Da li u današnjem pravosuđu uopšte ima mesta tome, i da li bi trebalo da su to postulati na kojima počiva obavljanje pravosudnih funkcija? I koliko je loše po građane i državu donošenje politički obojenih presuda? Zašto ako je neko sudija kome Aleksandar Vučić ili Srpska napredna stranka nisu simpatični ima pravo da sebi dozvoli da to utiče na presudu protiv nekoga ko samo drugačije misli?

Odgovore na ova pitanja daju nam upravo sudije koje su "slobodnu sudijsku procenu" pretvorile u "delovanje protiv režima", ne mareći za to što ispaštaju građani kojima sude. Pritom, sudije nisu političari, koji imaju svu slobodu da javno iskažu svoje političke stavove, jer to može izazvati sumnju u njihovu nepristrasnost. Da li će se sami izuzeti iz predmeta ili će namerno ganjati nekog verovatno nedužnog građanina, samo da bi pokazali snagu blokadera?

Blokaderi su sigurno ponosni na presudu, baš kao što su se ponosili i svim ostalim načinima na koje su ugrožavali ljudska prava i srozavali demokratiju u Srbiji. Oni misle da su jaki, nedodirljivi i da smeju sve. Bore se protiv režima preko leđa poštenog naroda i zloupotrebom položaja, jer su na poslednjim lokalnim izborima pokazali da zapravo ne postoje. Tako će izgubiti i na parlamentarnim - ubedljivo, jer će sa druge strane stajati Srpska napredna stranka sa radom, rezultatima i pravim vrednostima koje nudi Srbiji.