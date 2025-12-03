BOKAN ZA "NOVOSTI" O PRESUDI GLAVNOJ UREDNICI NAŠEG PORTALA: Ona je praktično ućutkana, a protivnici mogu da se slobodno iživljavaju
GLAVNA urednica "Novosti", Andrijana Nešić, dobila je krivičnu presudu kojom joj se zabranjuje da se bavi svojim poslom godinu dana, a kažnjena je i novčanom kaznom u iznosu od 450.000 dinara.
Sve ovo je proizvod pritiska na slobodno novinarstvo te istinito pisanje o blokaderima koje se nije svidelo advokatu Zdenku Tomanoviću koji je i podneo tužbu protiv urednice našeg portala.
Analitičar Dragoslav Bokan komentarisao je za "Novosti" kako on vidi ovaj pokušaj ućutkavanja:
- Već sam naziv blokaderi je blag i daleko je od istine vezane za opasnosti i raskole izazvane sa te strane, pošto bi mnogo pravilnije bilo nazvati ih teroristima. Već ta popustljivost u imenovanju protivnika govori o našem pokušaju fer-pleja u odnosu na njih koji ne pokazuju ništa slično kada smo mi u pitanju. Oni nas nazivaju botovima, sendvičarima, i, naročito, ćacijima, a u poslednje vreme koriste i iskaz ćacad za sve nas. Za njih smo mi bezrepa i bezuba stoka, čovekoliki otpad i sve u tom maniru direktnih uvreda. Pošto se njima dopušta da nam se tako obraćaju, to pokazuje neravnopravnost u odnosu tužilaca i sudija kada smo mi i kada su oni u pitanju. Time je sve rečeno na temu kažnjivosti i nekažnjivosti ovakvih uvreda koje se tolerišu i niko ne smatra da ih je potrebno sprečavati u tome i adekvatno kažnjavati. To je ukratko i presek nepravde i neravnopravnosti u ovom građanskom ratu u srpskim medijima. Oni ne mogu biti kažnjeni za svoje uvrede a mi se kažnjavamo za najobičniji polemički ton. To je dokaz da je dozvoljen politički rasizam najgore vrste i da oni ostaju po pravilu nekažnjeni. Dok se to ne promeni i mi ne budemo u koliko toliko ravnopravnom položaju sve će biti u sferi nepravde i neograničene popustljivosti prema mnogo goroj strani u sukobu. Dokaz za to je i kazna koju je na pravdi Boga dobila urednica Novosti sa sve zabranom njenog profesionalnog rada. Ona je time praktično ućutkana, a protivnici mogu da se do mile volje iživljavaju nad nama. Kada će tome doći kraj ostaje pitanje za našu državu i sve one koji podržavaju ovu nepravdu - rekao je Bokan.
