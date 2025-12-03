AMERIČKA AMBASADA OPLELA PO KURTIJU: Pokušaji Samoopredeljenja da blokiraju sertifikaciju Srpske liste su razdorni
AMBASADA Sjedinjenih Američkih Država u Prištini kritikovala je danas pokret Samopredeljenje, koji predvodi Aljbin Kurti, i poručila da su njegovi napori da se Srpskoj listi oduzme pravo učešća na izborima za skupštinu privremenih institucija 28. decembra "kratkovidi i razdorni".
U reagovanju na odluku Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da ne verifikuje Srpsku listu za učešće na izborima, Ambasada je na društvenim mrežama saopštila i da takve akcije štete stabilnosti AP KiM, ali i interesima SAD, uključujući i nastavak strateškog dijaloga Vašingtona i Prištine.
U saopštenju se dodaje i da bi svi građani trebalo da budu u mogućnosti da ostvare svoja demokratska prava.
CIK u Prištini nije verifikovala Srpsku listu za učešće na izborima za skupštinu privremenih institucija 28. decembra, preneli su ranije prištinski mediji.
Za verifikaciju najjače srpske stranke na KiM glasala su dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a sedam članova je bilo uzdržano.
CIK je i za prethodne izbore za skupštinu privremenih institucija održane 9. februara, kao i za lokalne izbore 12. oktobra odbila da verifikuje Srpsku listu, a potvrdila je prijavu te stranke za izbore tek nakon što se SL žalila Izbornom panelu za žalbe i predstavke i vrhovnom sudu u Prištini, koji su usvojili tu žalbu i naložili CIK-u da potvrdi prijavu SL.
(Sputnjik)
