KISIĆEVA ODGOVORILA CRNOJEVIĆU: "Gospodine, tada niste ćutali - naprotiv, javno ste hvalili vlast ..."

DARIJA Kisić , v.d. direktorka Fonda za nauku pri Ministarstvu prosvete, na svom Instagram nalogu, odgovorila je na optužbe Vladimira Crnojevića, osnivača i naučnog savetnika Instituta BioSens – istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema.

Foto Ž. KNEŽEVIĆ

Kisić je podsetila Crnojevića da je Institut BioSens od Fonda za nauku za svoje projekte do sada dobio 129.770.857,67 dinara (preko milion evra) i da je tada hvalio vlast i ulaganje u nauku.

Zatim ga je zapitala kako se mogu onda tumačiti njegove tvrdnje da „samo ĆACI mogu dobiti projekte Fonda“i da li to ima veze sa činjenicom ko je u određenom trenutku resorni ministar.

Njenu objavu prenosimo u celosti:

"Kada određeni pojedinci kritikuju moj rad ili kompetentnost, a bez prethodne provere činjenica, to doživljavam kao kompliment i potvrdu da sam na pravom putu.

Međutim, kada neko napada državu i obezvređuje sve što je urađeno prethodnih godina, to smatram direktnim napadom.

Moj naučni rad je javno vidljiv i merljiv. Na ResearchGate jasno se vide moje publikacije i citati, a broj i kvalitet radova nadmašuju većinu kritičara. Google Scholar je samo jedan od alata, i prisustvo ili odsustvo naloga na njemu ne umanjuje niti uvećava nečiji doprinos nauci.

Pozivam sve da pri proceni kompetencija i stručnosti koriste proverljive izvore i relevantne činjenice, a ne lične procene obojene sujetom.

Gospodine Crnojeviću, Institut BioSens je od Fonda za nauku za svoje projekte do sada dobio 129.770.857,67 dinara (preko milion evra). Tada niste ćutali – naprotiv, javno ste hvalili vlast i ulaganje u nauku. Kako onda tumačiti tvrdnje da „samo ĆACI mogu dobiti projekte Fonda“? Pa Vi u tome prednjačite? Nije valjda da bi neko pomislio da to ima veze sa činjenicom ko je u određenom trenutku resorni ministar? Ili bi možda neko pomislio da je ćutanje direktno proporcionalno visini finansiranja?", napisala je Kisićeva.