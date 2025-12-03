Politika

KISIĆEVA ODGOVORILA CRNOJEVIĆU: "Gospodine, tada niste ćutali - naprotiv, javno ste hvalili vlast ..."

В.Н.

03. 12. 2025. u 13:44

DARIJA Kisić , v.d. direktorka Fonda za nauku pri Ministarstvu prosvete, na svom Instagram nalogu, odgovorila je na optužbe Vladimira Crnojevića, osnivača i naučnog savetnika Instituta BioSens – istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema.

КИСИЋЕВА ОДГОВОРИЛА ЦРНОЈЕВИЋУ: Господине, тада нисте ћутали - напротив, јавно сте хвалили власт ...

Foto Ž. KNEŽEVIĆ

Kisić je podsetila Crnojevića da je Institut BioSens od Fonda za nauku za svoje projekte do sada dobio 129.770.857,67 dinara (preko milion evra) i da je tada hvalio vlast i ulaganje u nauku. 

Zatim ga je zapitala kako se mogu onda tumačiti njegove tvrdnje da „samo ĆACI mogu dobiti projekte Fonda“i da li to ima veze sa činjenicom ko je u određenom trenutku resorni ministar.

Njenu objavu prenosimo u celosti: 

"Kada određeni pojedinci kritikuju moj rad ili kompetentnost, a bez prethodne provere činjenica, to doživljavam kao kompliment i potvrdu da sam na pravom putu.

Međutim, kada neko napada državu i obezvređuje sve što je urađeno prethodnih godina, to smatram direktnim napadom.

Moj naučni rad je javno vidljiv i merljiv. Na ResearchGate jasno se vide moje publikacije i citati, a broj i kvalitet radova nadmašuju većinu kritičara. Google Scholar je samo jedan od alata, i prisustvo ili odsustvo naloga na njemu ne umanjuje niti uvećava nečiji doprinos nauci.

Pozivam sve da pri proceni kompetencija i stručnosti koriste proverljive izvore i relevantne činjenice, a ne lične procene obojene sujetom.

Gospodine Crnojeviću, Institut BioSens je od Fonda za nauku za svoje projekte do sada dobio 129.770.857,67 dinara (preko milion evra). Tada niste ćutali – naprotiv, javno ste hvalili vlast i ulaganje u nauku. Kako onda tumačiti tvrdnje da „samo ĆACI mogu dobiti projekte Fonda“? Pa Vi u tome prednjačite? Nije valjda da bi neko pomislio da to ima veze sa činjenicom ko je u određenom trenutku resorni ministar? Ili bi možda neko pomislio da je ćutanje direktno proporcionalno visini finansiranja?", napisala je Kisićeva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?
Panorama

0 0

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

03. 12. 2025. u 13:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu

RUSIJA NA NOGAMA: Putin otkrio kakvo je stanje na frontu