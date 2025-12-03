KISIĆEVA ODGOVORILA CRNOJEVIĆU: "Gospodine, tada niste ćutali - naprotiv, javno ste hvalili vlast ..."
DARIJA Kisić , v.d. direktorka Fonda za nauku pri Ministarstvu prosvete, na svom Instagram nalogu, odgovorila je na optužbe Vladimira Crnojevića, osnivača i naučnog savetnika Instituta BioSens – istraživačko-razvojnog instituta za informacione tehnologije biosistema.
Kisić je podsetila Crnojevića da je Institut BioSens od Fonda za nauku za svoje projekte do sada dobio 129.770.857,67 dinara (preko milion evra) i da je tada hvalio vlast i ulaganje u nauku.
Zatim ga je zapitala kako se mogu onda tumačiti njegove tvrdnje da „samo ĆACI mogu dobiti projekte Fonda“i da li to ima veze sa činjenicom ko je u određenom trenutku resorni ministar.
Njenu objavu prenosimo u celosti:
"Kada određeni pojedinci kritikuju moj rad ili kompetentnost, a bez prethodne provere činjenica, to doživljavam kao kompliment i potvrdu da sam na pravom putu.
Međutim, kada neko napada državu i obezvređuje sve što je urađeno prethodnih godina, to smatram direktnim napadom.
Moj naučni rad je javno vidljiv i merljiv. Na ResearchGate jasno se vide moje publikacije i citati, a broj i kvalitet radova nadmašuju većinu kritičara. Google Scholar je samo jedan od alata, i prisustvo ili odsustvo naloga na njemu ne umanjuje niti uvećava nečiji doprinos nauci.
Pozivam sve da pri proceni kompetencija i stručnosti koriste proverljive izvore i relevantne činjenice, a ne lične procene obojene sujetom.
Gospodine Crnojeviću, Institut BioSens je od Fonda za nauku za svoje projekte do sada dobio 129.770.857,67 dinara (preko milion evra). Tada niste ćutali – naprotiv, javno ste hvalili vlast i ulaganje u nauku. Kako onda tumačiti tvrdnje da „samo ĆACI mogu dobiti projekte Fonda“? Pa Vi u tome prednjačite? Nije valjda da bi neko pomislio da to ima veze sa činjenicom ko je u određenom trenutku resorni ministar? Ili bi možda neko pomislio da je ćutanje direktno proporcionalno visini finansiranja?", napisala je Kisićeva.
