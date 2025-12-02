ZAŠTO ĆUTIMO SAD? Ovo nije SNS član, ovo je blokader koji je ubio taksistu i ranio petoro - sad se utišali dežurni pljuvači

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koju je izazvao bahati blokader, koja se dogodila juče kod Sinagoge život je izgubio taksista (56), dok se devojci (24) bore za život u Urgentnom centru. U ovoj nesreći povrede su zadobile još četiri osobe, koje se trenutno nalaze van životne opasnosti.

Iako su isprva pojedinci pokušali da podmetnu informaciju da je vozilom koje je izazvalo nesreću bio član SNS, to im nije pošlo za rukom. Saznalo se da je vozilom upravljao blokader, koji je blizak prijatelj sa kolovođama blokadera, "roleks studentima", braće Luke i Lazara Stojakovića.

Kada je klupko počelo da se odmotava, kada se istina saznala - dežurni pljuvači su utihnuli.

Svi su se ućutali kada se saznalo da je u pitanju blokader.

Jedna tviterašica na mrežama je napisala:

Muka mi je vise od komentara to je član SNS-a , to je kum, brat, drug... Jel vas nije sramota???

Podsetimo, policijska uprava Novi Sad ranije je saopštila da se A. S. tereti da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo taksista (53), dok su tri osobe teško, a jedna lakše povređena. Nesreća se desila u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

