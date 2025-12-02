ZAVRŠIŠE SE IZBORI U SEČNJU, NEGOTINU I MIONICI

PROŠAO je ceo dan posle završenih izbora i saopštenih konačnih rezultata.

FOTO: Novosti

Zna se pobednik, a to je vladajuća SNS, a zna se ko je koliko od opozicije dobio ili nije dobio ništa...

Ove tri opštine su male po broju glasača, ali u ovom trenutku izbori održani u njima prevazilaze značaj običnih, redovnih, opštinskih izbora.

Normalno je da pobednici na određen način slave svoje rezultate, brojni znani i neznani analitičari tumačeći izbornu volju građana, ne silazeći sa malih ekrana i pisanih medija, a šta je sa opozicijom koja je učestvovala na njima?

Sigurno da je opozicija, odnosno stranke koje su učestvovale na njima, dobila određeni broj odbornika ili nisu ni jednog, ako su u stanju da vrše analizu ovog svog debakla.

Postoji nepisano pravilo da ko god vrši analizu nekog svog delovanja treba to da radi ispred ogledala, što bi naš narod rekao, da bude i samokritičan.

E, pa kod naše opozicije svih boja i valera, samokritika je nepoznata reč. Danas čak neka grupa mlade dece, studenata sa Filozovskog fakulteta zavapi na EU kukajući na nekakve, po njima, nepravilnosti u Mionici. Siguran sam da u ovo vreme blagostanja u kome se nalazi EU, promptno će se analizirati izbori u srpskoj Mionici.

Mislili su opozicioni delatnici, svi zajedno, đuture posmatrano, da je dovoljno da u ova srpska mesta pošalju svoje jurišnike i plaćenike koji će da zaplaše glasače , pa da oni ne izađu na izbore.

Gde im je pamet da će plaćenici koji su im došli u rodna mesta, plaćeni iz inostranstva, a bogami i iz domaćih izvora, da ih zaplaše.

Zar će BRE Srbina neko takav da zaplaši da izađe na izbore, pa Srbin će BRE iz inata na izbore da izađe... Toliko o izlaznosti!

Što se tiče samih rezultata izbora da li je iko normalan očekivao da će majke, sestre, srpski domaćini da glasaju za one:

- koji permanentno , više od dvanaest godina , obstruišu vlast u Srbiji, bez argumentovane kritike i konstruktivnog predloga,

- koji permanentno pljuju po sopstvenoj državi i tužakaju je gde god stignu po inostranstvu,

- koji su pobrali sve simpatije i dobijaju nepodeljenu podršku vlasti i medija u Zagrebu, Sarajevu, i zvaničnoj Podgorici, kao i režima u Prištini....

- koji imaju dobru saradnju i razumevanje sa vlastima na okupiranoj srpskoj teritoriji Kosovo i Metohiji

- koji više od godinu dana pokušavaju golim nasiljem, prizivajući bratoubilački rat, mimo izbora, da dođu na vlast.

Dobro je ovo sve sagledao Srbin glasač pre izlaska na glasačko mesto, a ujedno nije slep, a ni gluv, da vidi i čuje kako se Srbija razvija i jača, i zato postaje trn u oku mnogima u okruženju i Evropi.

Ako opozicija koja je sada sastavljena od političara bivše vlasti, raznih grupa studenata u blokadi, takozvanim plenumima, raznih pokreta, nevladinih organizacija, "nezavisnih intelektualaca", i sličnih, jednom rečju sastavljena od svih i svakoga nastavi sa ovakvim delovanjem, još gorem rezultatu može da se nada na predstojećim Republičkim Parlamentarnim izborima.

Zaboravlja elita ( koja je sama sebi dala taj epitet ), koja se sigurno svako jutro ogleda u uvećavajućem ogledalu, da krug Beogradske dvojke nisu granice Srbije, u ovom slučaju za njih i sa KIM, da i pojedinci skriveni po raznim društvenim mrežama ne obuhvataju i ne čine biračko telo Republike Srbije......