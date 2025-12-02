"LETI PERJE NA N1 I NOVA S!" Oglasio se Piper - Jedni podržavaju blokadere, drugi Đilasa i ekipu!
NOVINAR Uroš Piper oglasio na društvenoj mreži X sa novim saznanjima o stanju u antisrpskim medijima.
Kako je naveo, u antisrpskim medijima vlada panika, a sukobi eksaliraju.
"LETI PERJE NA N1 I NOVA S!
Kako mi javlja dvoje ljudi sa tih medija, ozbiljno se zakuvalo među urednicima i novinarima po pitanju ko podržava blokadere a ko Đilasa i ekipu!
- Georgiev Nova S potpuno prešao na stranu blokadera (očekuje da će biti na listi), što ga je dovelo u sukob sa Ex Blic ekipom koja je na uredničkim pozicijama na portalu Nova S i u novinama. Ta ekipa, pod uticajem Đilasa i Marinike, hoće da pokrene kampanju protiv blokaderske liste, da bi ojačala Đilasove pozicije.
- Igor Božić N1 takođe bliži Đilasu i Ponošu, ali mu reporteri sa terena Žaklina, Žana, Savatović prave probleme jer su 100% za blokadere. Neki od tih reportera takođe sebe vide na blokaderskoj listi.
- Portal N1 podeljen, pa ko je od urednika u smeni gura priče protiv onih drugih. Postoji i desetak umerenih ljudi u redakciji, poput reportera Petra Gajića, koji ne žele da učestvuje u svemu tome. U svakom slučaju, sukobi u dve redakcije eskalirali do maksimuma. Mislim da je vreme da neko treći sa strane dođe i reši problem", napisao je Piper na društvenoj mreži Iks.
Preporučujemo
"UMORILI SMO SE OD VAS..." Olja Bećković "gazi" Mariniku Tepić bez milosti (VIDEO)
01. 12. 2025. u 22:07
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)