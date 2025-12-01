ZBOG NEPRIHVATLJIVOG REČNIKA KONAKOVIĆA: Srbija uputila protestnu notu Sarajevu

MINISTAR spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija uputila protestnu notu Sarajevu zbog neprihvatljivog rečnika šefa diplomatije BiH Elmedina Konakovića i njegovog odobravanja najstrašnijih uvreda na račun srpskog naroda, države Srbije, političkih predstavnika Srba i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Elmedin Konaković, Foto Kliks

- To je beskrajno neodgovorno, ponavljam, još jedna zemlja koja se sastoji iz dva entiteta, od kojih je jedan Republika Srpska, dakle, kao većinski srpski entitet i da ministar spoljnih poslova tako nešto izjavi, ja i dalje to ne mogu da poverujem. Evo ja ću, iako sam već video snimak, moraću ponovo da odgledam snimak jer i dalje ne mogu da verujem - rekao je Đurić novinarima u Vašingtonu.

Ocenio je da je ovo ozbiljan trenutak da Evropska unija (EU) razmotri svoje postavljanje prema ovakvim pokušajima da se potkopa dijalog u regionu i da se potkopaju međunacionalni i međuetnički odnosi.

- Neću nikada, ni kao predstavnik Srbije, ni u ličnom kapacitetu da odgovaram na isti način i istom merom, zato što imam ogromno poštovanje i osećaj odgovornosti prema građanima drugih nacionalnosti, kako u našoj zemlji, tako i u BiH. Ali mislim da ceo svet danas treba da vidi da je politika gospodina Konakovića politika povratka u prošlost, politika produbljivanja podela, politika uvreda cele jedne zemlje, celog jednog naroda - istakao je Đurić.

Dodao je da je Konaković javno poslao poruku da odobrava skandiranje u kojim se iznose najteže uvrede na račun Srbije.

Foto Tanjug/JADRANKA ILIĆ

- On ne samo da nije osudio, nego kaže da su oni koji su to skandirali bili u pravu... Ne znam kako ćemo mi da razgovaramo nakon ovog, zaista ne znam. Odgovornost mi je da kao ministar spoljnih poslova da uvek budem spreman da razgovaram sa BiH - naveo je Đurić.

Konaković je ranije danas izjavio da se neće izviniti građanima Srbije zbog ponašanja navijača BiH na sinoćnoj košarkaškoj utakmici sa Srbijom u Sarajevu, kada su zviždali za vreme intoniranja himne Srbije i mahali ratnim zastavama tzv. Armije BiH, pod kojom su počinjeni brojni zločini nad srpskim narodom.

Sa tribina su se čule i uvrede na račun Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Konaković smatra da je skandiranje navijača BiH opravdano i da Srbija, kako je rekao, "može da očekuje drugačiji odnos tek kada prestane da štiti i isporuči optužene za ratne zločine" Sarajevu.

(Tanjug)