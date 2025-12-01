POČEO POSTUPAK RAZREŠENJA ZAGORKE DOLOVAC: Skupštinski odbor nije prihvatio izveštaje o radu tužilaštava

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić izjavio je danas da to što skupštinski odbor nije prihvatio izveštaje o radu tužilaštava za period od 2020. do 2024. godine koje je podnela Vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac, znači da je počeo postupak za njeno razrešenje sa te funkcije u skladu sa Zakonom o javnom tužilaštvu.

Foto Ž. Knežević

- Odluka Narodne skupštine upućuje se Visokom savetu tužilaštva od koga zahtevam da odmah pokrene disciplinski postupak protiv Zagorke Dolovac. Visoki savet tužilaštva u ovom postupku odlučivaće većinom od sedam članova, jer u radu ne može da učestvuje Zagorka Dolovac - naveo je Mrdić u pisanoj izjavi.

On je objasnio da pošto je Skupština utvrdila da Dolovac nema poverenje najvišeg predstavničkog organa vlasti, obaveza sva četiri člana Visokog saveta tužilaštva, koje je izabrala Narodna skupština - Predraga Ćetkovića, Miroslava Đorđevića, Jelene Glušica i Vladimira Simića je da glasaju onako kako su odlučili poslanici.

FOTO: Novosti

- Dolazi kraj protivustavnom i protivzakonitom radu Zagorke Dolovac i njene kriminalno - interesne grupe koju čine pored nje tužioci (Mladen) Nenadić, (Branko) Stamenković, (Tatjana) Lagumdžija kao i član Visokog saveta tužilaštva Predrag Ćetković. Današnja odluka u Narodnoj skupštini Srbije znači da dolazi vreme profesionalne i lične odgovornosti - naveo je on i dodao da dolazi kraj vlasti Dolovac i njene "strahovlade" u tužilačkoj organizaciji. Mrdić je ocenio da današnja odluka odbora znači i da dolazi vreme pravde u Srbiji.

Skupštinski Odbor za pravosuđe, lokalnu samoupravu i državnu upravu nije ranije danas prihvatio izveštaje Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac o radu tužilaštava u Srbiji od 2020. do 2024. godine i odlučio da Narodnoj skupštini predloži da izveštaje odbije.