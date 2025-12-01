OBJAVLJENI PRELIMINARNI REZULTATI IZBORA U MIONICI: Oglasila se Opštinska izborna komisija

OPŠTINSKA izborna komisija (OIK) u Mionici objavila je danas preliminarne rezultate izbora za odbornike Skupštine opštine Mionica, održanih u nedelju, a prema objavljenim rezultatima izborna lista ''Aleksandar Vučić - Najbolje za Mionicu'' osvojila je 52,09 odsto glasova, odnosno 22 odbornička mandata.

Foto: S.M.Jovanović

Izborna lista ''Ujedinjeni za Mionicu'' osvojila je 38,93 odsto glasova, odnosno 16 mandata, a Socijaldemokratska partija Marko Zeman osvojila je 3,68 odsto glasova, odnosno jedan mandat.

Prema preliminarnim rezultatima objavljenim na sajtu Republičke izborne komisije (RIK), lista ''BUNT Prava Srbija - Dušan Marković'' osvojila je 0,8 odsto glasova, lista ''Obraz i znanje protiv korupcije i kriminala Milan Gavrilović - Ćićovan'' 1,3 odsto glasova, a lista Za spas i obnovu Mioničkih sela - Radovan Rade Marković - Mirko Jović 1,18 odsto glasova.

Preliminarni rezultati su objavljeni na osnovu obrađenih rezultata na svih 38 biračkih mesta.

U birački spisak upisano je 10.640 birača, a na izbore je izašao 7.981 birač, odnosno 75 odsto upisanih birača.

Objavljeni rezultati obuhvataju rezultate glasanja iz zapisnika o radu biračkih odbora obrađenih u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mesta.

(Tanjug)