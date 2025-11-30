BRNAVIĆ U HITTVITU: SNS je ojačala, blokaderi se raspadaju

PREDSEDNICA Skupštine Srbije istakla je u emisiji HitTvit da je Srpska napredna stranka ojačala a da se sa druge strane, blokaderi raspadaju.

- Više od godinu dana terora kako se sve to završava, SNS je u svakom smislu danas mnogo jača i sa mnogo svetlijom budućnošću nego što smo imali pre početka ove obojene revolucije i ovog haosa, potpune destabilizacije i uništavanje Srbije. Vi kada pogledate sliku iz centrale naše stranke vi vidite neke nove ljude, vi vidite i tog Vladu Balaća koji nije bio član naše stranke kada je sve ovo počelo, nije bio politički aktivan. Vidite i malog Milutina Miloševića , takođe student koji je želeo da uči. Dakle, mi imamo nove ljude u stranci, imamo ljude koji su mladi, koji su neki od njih najbolji studenti naših univerziteta i univerziteta u Beogradu i univerziteta u Novom Sadu koje mi nismo imali pre svega ovoga. Koji će sutra biti perjanica te stranke i novi lideri. Pokazali su hrabrost, upornost, nepokolebljivost, studirali dalje. Kažu da je Vlada dobio dobio u poslednje vreme još dve desetke bez obzira na sve pritiske. Vi vidite njih sada tu u sedištu centrale SNS. Mi smo ojačali, niko nije otišao ali su se dodatni neki od najkvalitetnijih mladih ljudi ove zemlje su se nama pridružili zato što su videli borbu i pre svega iskrenost Aleksandra Vučića - poručila je Brnabić.