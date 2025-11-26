VUČIĆ OTKRIO KOLIKE SU NAM ŠANSE DA DOBIJEMO LICENCU: Amerikanci su tražili moju reč javno datu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je njegov predlog Vladi Srbije juče bio da se da još 50 dana da se pronađe novi investitor, odnosno kupac za NIS i da se ne ide odmah na nacionalizaciju što je vlada i prihvatila.

Foto: Tanjug

- To je bio moj predlog i moja odluka. Tražio sam da se cela vlada izjasni i oni su to podržali, a ne nacionalizacija odmah. Ali posle 50 dana, ukoliko ne dođe do stvaranja kupoprodajnog ugovora, mi nemamo izbora i ni tada nećemo da nacionalizujemo odmah, već imamo da uvedemo svoju upravu i onda ćemo da ponudimo najvišu moguću cenu i da platimo najvišu moguću cenu ruskim prijateljima - rekao je on.

Dodao je da Srbija želi svaki uspeh ruskoj strani u nalaženju kupca.

- Svaki uspeh im želimo. Ne mešamo im se u izbor. Voleli bismo da su nama prvo ponudili, shvatili smo da je izbor neko drugi. Nema problema sa tim, poštujemo, to je pravo vlasnika da upravlja svojim kapitalom i svojom imovinom. Posle toga mi nećemo više imati nikakvu mogućnost, ni za šta nestaće nam zemlja bukvalno. Mi posle toga moramo, ukoliko verujemo da će se to dogoditi, i mi smo spremni da trpimo sve posledice narednih 50 dana. Spremni smo da trpimo da nam rafinerija ne radi, da nam ništa ne radi, jer ćemo se mi snaći i obezbedićemo dovoljno snabdevanje tržišta. Ali će to imati ogromne posledice po našu zemlju. Spremni smo to da uradimo, jer nećemo da nacionalizujemo ni danas, ni sutra, ni prekosutra - naglasio je on.

Naveo je da su šanse da nam Amerikanci daju operativnu licencu 40 odsto, a 60 odsto da ne daju i da su veće šanse da nam ne daju licencu u narednih 36 sati.

Vučić je još jednom pozvao OFAK i SAD da nam daju operativnu licencu navodeći i da su Amerikanci tražili njegovu reč usmenu i pisanu.

- Amerikanci su tražili moju reč javno datu i ja sam to rekao, sada ću to da ponovim. Ja znam da oni znaju da kada dam reč da ta reč ima veće značanje nego nečijih hiljadu potpisa, a istovremeno sam vam i napisao u pismu. Ma kako ga ko tumačio sasvim je jasno da će Srbija, da je Srbija dobro razumela, makar se ne slagala sa nečijom porukom, da to mora da poštuje. Ali mi moramo da damo određeni period našim prijateljima i iz Emirata, i Mađarske i nekih drugih zemalja koje razgovaraju sa, vidim da imaju iz drugih zemalja ljudi koji su zainteresovani, mi znamo samo deo onoga sa kim verovatno ruska strana pregovara. Moja ideja i ja sam to napisao u tom pismu da damo određeno vreme, da ćemo mi u svakom slučaju poštovati ono što su Amerikanci tražili, da moramo da damo određeno vreme ruskoj strani - rekao je on.

Vučić je rekao da ćemo nastaviti da radimo i da se borimo i ukazao da ako nam ne daju operativnu licencu ljudi ne treba da paniče.

- Obezbedićemo dovoljno goriva, ali ćemo mi u državi imati brojne probleme i davaćemo vam dnevna uputstva u narednih 45-50 dana šta je to što ćemo da preduzimamo. Da ne biste prebacivali odgovornost na vladu bilo koga, ovo je bilo na moj predlog. Ja sam odgovoran za to što nismo prihvatili da ih nacionalizujemo ni pre mesec dana, ni danas, ni sutra, nego što dajemo razvumne i spreman sam da snosim svaku vrstu politicke odgvornosti - rekao je Vučić.

On je podsetio i da su 9. oktobra uvedene operativne sankcije, a dve nedelje posle toga smo i formalno obavešteni da se traži promena strukture vlasništva.

- Amerikanci kažu, pa vi to znate od ranije, pa naravno da znamo, ja o tome govorim još od januara, februara, meseca, ali nismo mi vlasnici. Ja kažem Amerikancima, ljudi, šta hoćete da uradimo? Šta tražite od nas, šta očekujete? Nismo mi vlasnici. Kako mislite da mi u februaru prodamo nešto, a nismo vlasnici toga? Šta hoćete da uradimo? A druga strana istovremeno želi da ostane ovde i želi da prolongira te sankcije i tako je to išlo sedam, osam, devet meseci. Baš ništa nismo mogli da uradimo - rekao je on.

Dodao je da "pametnjakovići lupetaju svakoga dana po televizijama, da je trebalo tada da pošaljemo ljude u Ameriku i u Rusiju da razgovaramo".

- Pa šta mislite kako smo odlagali sve ovo, na lepu reč, na te prepametne što gostuju po televizijama - zapitao je on.

"Ako ne dobijemo licencu, od ponedeljka sve banke neće raditi sa NIS-om"

Predsednik je izjavio da ako ne dobijemo operativnu licencu za Naftnu industriju Srbije od ponedeljka nijedna banka neće raditi sa NIS-om.

On je tako odgovorio na pitanje šta će se desiti u slučaju da licenca ne stigne i ako uslede sekundarne sankcije za finansijske institucije koje posluju sa NIS-om.

Vučić je rekao da je rešenje jedino da nam Amerikanci daju operativnu licencu.

- Inače, ne samo naše banke, sve banke u sistemu NBS, čim bude jasno da nismo dobili operativnu licencu, dakle, od ponedeljka sledećeg, sasvim izvesno neće raditi. Tako da je to veliko pitanje za nas. Ja sada mislim da su šanse i posle ovog poziva, pošto su i javno čuli moju reč 50-50 odsto, sa 40-60 pre ovoga, dok su sada šanse 50-50 odsto. I ne molim ih ja zbog sebe, ja ih molim zbog naroda i građana Srbije. Nikada neću nikoga da molim bilo šta zbog sebe. To radimo samo zbog građana Srbije, zbog ove zemlje - rekao je Vučić.

Kazao je da tu ima mnogo više problema od plaćanja goriva na pumpama.

- Kako ćete da isplaćujete plate? Preko koje banke? Imate 13.000 zaposlenih. 34.000 samo u Pančevu imate. Bezbroj problema. A ne morate da zaboravite da još nije rešen problem sa Lukoilom koji ima licencu do 13. decembra samo, to je još oko 112 pumpi. Nikad problem jedan ne dolazi, nego ih, kako to naš narod kaže, uvek najmanje tri dođu jedan za drugim - rekao je Vučić.

On je istakao da nije naša mala zemlja zaslužila da plaća najvišu cenu nečijih sukoba, bilo čijih u svetu - geopolitičkih, pravnih i drugih.

Dovoljno rezervi do kraja decembra

Predsednik Vučić izjavio je da će Srbija ukoliko ne dobije licencu od američkog OFAK-a imati dovoljno rezervi do kraja decembra, dodajući da mazuta ima dovoljno za godinu dana rada.

Vučić je naveo da je NIS već krenuo da troši svoje operativne rezerve i da će najveći deo potrošiti u periodu od 28. novembra do 1. decembra.

- Ukoliko ne bude dotoka nafte, sad pričamo sve pod uslovom da ne dobijemo licencu od Amerikanaca u narednih 35-36 sati, jer u četvrtak nije realno očekivati bilo kakvu odluku, bilo šta, petak takođe. Dakle, ukoliko ne dobijemo tu dozvolu da Janafom potekne nafta, ostaće rezerve NIS-a od 55.000 tona dizela i 50.000 tona benzina, što je za njihovu maloprodajnu mrežu dovoljno, do negde, oni procenjuju do kraja decembra, mi nešto manje, do 27. i 28. decembra - rekao je Vučić.

Objasnio je da će tada, bez obzira na planiran uvoz drugih naftnih kompanija, nedostajati oko 50.000 tona dizela.

- Mi kao država imamo 184.000 tona dizela i odmah ćemo staviti svim veletrgovcima na raspolaganje - naveo je on i dodao da su razgovarali sa OMV-om, MOL-om, EKOM-om, koji ima svoju rafineriju u Severnoj Makedoniji odakle će da snabdevaju deo Srbije.

Vučić je najavio i da danas ima razgovor sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, dodajući da je OMV voljan i sposoban da pomogne.

Naglasio je da je veoma bitno da mali trgovci po selima mogu da snabdevaju svoje pumpe, kako ne bi bio ugrožen ravnomerni razvoj zemlje.

- Dakle, naše rezerve su velike kao što vidite i imamo 185.804 tone dizela, povećali smo u prethodne tri godine te rezerve za čak 72 odsto. Imamo 19.172 tone benzina. Benzin se inače troši mnogo manje u ukupnoj potrošnji u odnosu između dizela i benzina 82 prema 18,82 odsto potrošnje u jednoj zemlji - rekao je Vučić.

On je istakao da je dobra vest da Srbija ima dovoljno mazuta za godinu dana, koji se inače neretko koristi u TENTU i na drugim mestima i dodao da mnoge toplane i dalje rade na mazut.

- Ugovorili smo dodatnih 35.000 tona evrodizela, dodatnih 5.300 tona kerozina. Platili sve. Dodatno smo ugovorili 38.000 tona benzina i 20.000 tona dizela, koji će stići tokom decembra i januara meseca. Za ovu zimsku sezonu stanje rezerva mazuta je tri puta veće - naveo je predsednik.