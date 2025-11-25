"JOŠ DANAS I SUTRA ĆEMO MOĆI NEŠTO DA PROMENIMO" Vučić: Ni krivi, ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da ćemo ili danas, ili sutra možda moći nešto da promenimo što se tiče dobijanja američke licence.
- Godine 2022. apsolutno smo izbegli posledice energetske krize. Mi smo rekli da osuđujemo upad na tuđu teritoriju ali da ne želimo da uvedemo sankcije. Danas nije pitanje Srbije, naša pozicija postaje sve teža, ni krivi ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena. Suštinski, dubinski, strateški te sankcije pogađaju našu zemlju. Mi devet meseci smo samo prepisaivali ono što su ruski prijatelji od nas tražili. Nastavili smo da činimo sve što su rekli. Naša zemlja je dovedena u veoma tešku situaciju. Za nas je briga postala srednje ime - dodao je.
Preporučujemo
"NAPRED, MIŠEVI!" Predsednik Đilasu i Mariniki: Iza vas će da ostane 690 miliona koje sta sami prijavili u APR
25. 11. 2025. u 12:12 >> 12:16
VUČIĆ NA PITANjE N1: Pogledajte dragi građani sa kakvim licemerima imamo posla
25. 11. 2025. u 12:13
"SVI U SVETU RADE ŠTA IM PADNE NA PAMET" Vučić: Ko jači taj i tlači
25. 11. 2025. u 12:08
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SLOBODA I VOJIN SE SELE: Kupili stan, a evo i gde! Doneli bitnu odluku
SLOBODA i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana...
25. 11. 2025. u 08:41
Komentari (0)