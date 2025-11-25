Politika

"JOŠ DANAS I SUTRA ĆEMO MOĆI NEŠTO DA PROMENIMO" Vučić: Ni krivi, ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena

Novosti online

25. 11. 2025. u 11:18

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da ćemo ili danas, ili sutra možda moći nešto da promenimo što se tiče dobijanja američke licence.

ЈОШ ДАНАС И СУТРА ЋЕМО МОЋИ НЕШТО ДА ПРОМЕНИМО Вучић: Ни криви, ни дужни постали смо предмет жестоких напада и уцена

Foto: Printskrin Youtube/Novosti

- Godine 2022. apsolutno smo izbegli posledice energetske krize. Mi smo rekli da osuđujemo upad na tuđu teritoriju ali da ne želimo da uvedemo sankcije. Danas nije pitanje Srbije, naša pozicija postaje sve teža, ni krivi ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena. Suštinski, dubinski, strateški te sankcije pogađaju našu zemlju. Mi devet meseci smo samo prepisaivali ono što su ruski prijatelji od nas tražili. Nastavili smo da činimo sve što su rekli. Naša zemlja je dovedena u veoma tešku situaciju. Za nas je briga postala srednje ime - dodao je.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MENJA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?
Svet

0 0

MENjA SE KARTA EVROPE: Teritorija veća od Srbije i Crne Gore pripašće Rusiji?

UKOLIKO Ukrajina pristane na mirovni plan Donalda Trampa, koji je uznemirio ne samo Kijev, već i Evropu, Stari kontinent ostaće bez teritorije veće od Srbije i Crne Gore zajedno. Istovremeno, Evropa sa zabrinutošću gleda na aktuelne pregovore i mirovni predlog Vašingtona, jer je iznedrio velike strahove EU: ostaće da se bori sama bez Amerike, a u budućnosti nije isključen novi napad Rusije.

24. 11. 2025. u 09:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...

VLADIMIR PUTIN SE VANREDNO OGLASIO! Spuštena i ruska zastava...