"JOŠ DANAS I SUTRA ĆEMO MOĆI NEŠTO DA PROMENIMO" Vučić: Ni krivi, ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da ćemo ili danas, ili sutra možda moći nešto da promenimo što se tiče dobijanja američke licence.

Foto: Printskrin Youtube/Novosti

- Godine 2022. apsolutno smo izbegli posledice energetske krize. Mi smo rekli da osuđujemo upad na tuđu teritoriju ali da ne želimo da uvedemo sankcije. Danas nije pitanje Srbije, naša pozicija postaje sve teža, ni krivi ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena. Suštinski, dubinski, strateški te sankcije pogađaju našu zemlju. Mi devet meseci smo samo prepisaivali ono što su ruski prijatelji od nas tražili. Nastavili smo da činimo sve što su rekli. Naša zemlja je dovedena u veoma tešku situaciju. Za nas je briga postala srednje ime - dodao je.