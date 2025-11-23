Politika

"ISTAKAO SAM DA JE ZA SRBIJU VEOMA ZNAČAJNO PITANJE FUNKCIONISANJA KOMPANIJE NIS" Vučić se sastao sa kongresmenima Tarnerom i Norkrosom

В.Н.

23. 11. 2025. u 11:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa kongresmenima iz Sjedinjenih Američkih Država, predstavnicima država Ohajo i Nju Džersi, Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

"Sa kongresmenima SAD @repmiketurner i @donaldnorcross o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i svim aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. U sadržajnom i otvorenom razgovoru, izrazili smo spremnost da dodatno jačamo veze i sveukupnu saradnju između Srbije i Sjedinjenih Američkih država, kao i da nastavimo dijalog po svim pitanjima od obostranog interesa.

Kada je reč o energetici, istakao sam da je za Srbiju veoma značajno pitanje funkcionisanja kompanije NIS i očuvanje energetske bezbednosti naše zemlje i izrazio uverenje da će se to pitanje uskoro rešiti", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

