"ISTAKAO SAM DA JE ZA SRBIJU VEOMA ZNAČAJNO PITANJE FUNKCIONISANJA KOMPANIJE NIS" Vučić se sastao sa kongresmenima Tarnerom i Norkrosom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa kongresmenima iz Sjedinjenih Američkih Država, predstavnicima država Ohajo i Nju Džersi, Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.
"Sa kongresmenima SAD @repmiketurner i @donaldnorcross o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i svim aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima. U sadržajnom i otvorenom razgovoru, izrazili smo spremnost da dodatno jačamo veze i sveukupnu saradnju između Srbije i Sjedinjenih Američkih država, kao i da nastavimo dijalog po svim pitanjima od obostranog interesa.
Kada je reč o energetici, istakao sam da je za Srbiju veoma značajno pitanje funkcionisanja kompanije NIS i očuvanje energetske bezbednosti naše zemlje i izrazio uverenje da će se to pitanje uskoro rešiti", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
