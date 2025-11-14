Politika

BLOKADER IVAN NINIĆ KUPIO DIPLOMU!

V,N

14. 11. 2025. u 22:41

Kako je objavljeno na telegram kanalu ‘’Istočna budućnost’’ , blokader koji se predstavlja kao ugledni advokat kupio je diplomu fakulteta.

Foto: Jutjub printskrin

