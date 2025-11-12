Politika

OGLASILA SE BOLNICA U KOJOJ JE DIJANA HRKA PRIMILA TERAPIJU: Prioritet svih preduzetih mera jeste očuvanje njenog zdravlja

Novosti online

12. 11. 2025. u 21:58

PRIVATNA bolnica u kojoj je Dijana Hrka primila terapiju oglasila se saopštenjem.

ОГЛАСИЛА СЕ БОЛНИЦА У КОЈОЈ ЈЕ ДИЈАНА ХРКА ПРИМИЛА ТЕРАПИЈУ: Приоритет свих предузетих мера јесте очување њеног здравља

Foto: Printskrin

- Usled pogoršanog zdravstvenog stanja, gospođa Dijana Hrka primljena je u Opštu bolnicu MediGroup u sredu, 12. novembra radi pružanja neophodne medicinske pomoći. Nakon sprovedene dijagnostike, pacijentkinji je obezbeđen stalni lekarski nadzor i adekvatna terapijska nega. Prioritet svih preduzetih mera jeste očuvanje njenog zdravlja i potpuna medicinska sigurnost, a medije i javnost molimo za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost - navodi se u saopštenju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće

BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće