OGLASILA SE BOLNICA U KOJOJ JE DIJANA HRKA PRIMILA TERAPIJU: Prioritet svih preduzetih mera jeste očuvanje njenog zdravlja
PRIVATNA bolnica u kojoj je Dijana Hrka primila terapiju oglasila se saopštenjem.
- Usled pogoršanog zdravstvenog stanja, gospođa Dijana Hrka primljena je u Opštu bolnicu MediGroup u sredu, 12. novembra radi pružanja neophodne medicinske pomoći. Nakon sprovedene dijagnostike, pacijentkinji je obezbeđen stalni lekarski nadzor i adekvatna terapijska nega. Prioritet svih preduzetih mera jeste očuvanje njenog zdravlja i potpuna medicinska sigurnost, a medije i javnost molimo za razumevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost - navodi se u saopštenju.
