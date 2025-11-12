DVOLIČNOST BLOKADERA Vučić: Kada smo rekli da je to katastrofa, vi ste rekli da smo zlikovci

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o dvoličnosti blokadera.

Kako smo dozvolili da godinu dana nemamo normalan život? Danas su u "Danasu" rekli da bi blokada fakulteta bila katastrofa. Što nam to niste rekli pre godinu dana? Kada smo rekli da je to katastrofa, vi ste rekli da smo zlikovci - kaže on.