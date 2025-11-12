Politika

VUČIĆ SA DODIKOM: Dobar razgovor o svim važnim regionalnim i pitanjima od značaja za budućnost srpskog naroda (FOTO)

Новости онлине

12. 11. 2025. u 17:01

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

ВУЧИЋ СА ДОДИКОМ: Добар разговор о свим важним регионалним и питањима од значаја за будућност српског народа (ФОТО)

Foto: Instagram Printksrin

- Dobar razgovor sa Miloradom Dodikom o svim važnim regionalnim i pitanjima od značaja za budućnost srpskog naroda - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

