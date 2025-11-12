IZGLASANO: Skupština Srbije izabrala osam od devet članova Saveta REM-a
POSLANICI Skupštine Srbije izabrali su danas osam od devet članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).
Za člana Saveta REM-a, na dve godine, izabran je kandidat univerziteta Milan Petković, kao kandidat elektronskih medija Miloš Garić i Stevica Smederevac kao kandidat zaštitnika građana, poverenika za zaštitu ravnopravnosti, poverenika za informaciju javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Članovi Saveta REM-a u naredne četiri godine biće kandidat filmskih, scenskih i dramskih umetnika Ira Prodanov Krajišnik, kandidati udruženja koja se bave zaštitom slobode izražavanja Rodoljub Šabić i kandidat novinarskih udruženja Mileva Malešić.
Članovi Saveta REM narednih šest godina biće kandidati udruženja za zaštitu dece Dubravka Valić Nedeljković i kandidati crkve i verske zajednice Snežana Miljković.
Skupština nije izabrala člana Saveta REM, kandidata saveta nacionalnih manjina, a to su bili Muhedin Fijuljanin i Ljumturije Ameti.
