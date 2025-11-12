KREMLJ SE SLAŽE SA VUČIĆEM: Hitno reagovali na upozorenje predsednika Srbije o ratu Rusije i Evrope

MOSKVA je oduvek razumela opasnost da se Evropa može pripremati za rat sa Rusijom i sve mere za obezbeđenje nacionalne bezbednosti preduzete su unapred, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov, reagujući na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je sinoć rekao na temu rata Evropa-Rusija da su stvari otišle predaleko.

Foto: Profimedia

Peskov je saopštio da Moskva deli ocenu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je upozorio da se evropske zemlje „očigledno pripremaju za rat sa Rusijom“.

- Naše viđenje se poklapa. Zaista, u evropskim zemljama primetna su veoma izražena promilitaristička raspoloženja – rekao je Peskov u razgovoru sa novinarom „Lajfa“ Aleksandrom Junaševim, i nastavio:

– Mi smo oduvek razumeli da takva opasnost postoji, i upravo zato smo sve mere za zaštitu svojih interesa i bezbednosti preduzeli blagovremeno – rekao je Peskov.

Ranije je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da evropske države "očigledno spremaju" svoje društvo i infrastrukturu za rat sa Rusijom, prenosi RIA Novosti.

Ruska agencija podseća da je Vučić izjavio da evropske države jasno pokazuju pripreme za rat sa Rusijom, dok se Srbija, kako je istakao, našla „između čekića i nakovanja“.

Nova strategija Brisela

Evropska komisija je 19. marta predstavila svoju novu odbrambenu strategiju pod nazivom „Ponovno naoružavanje Evrope", koja je kasnije, nakon negodovanja više zemalja članica, preimenovana u blažu verziju – "Spremnost 2030".

Dokument predviđa angažovanje oko 800 milijardi evra u naredne četiri godine radi jačanja vojne industrije i kapaciteta unutar Evropske unije.

U maju su države članice EU postigle dogovor o stvaranju kreditnog instrumenta pod nazivom SAFE, preko kojeg se planira privlačenje 150 milijardi evra za povećanje proizvodnje naoružanja. Pored toga, plan Brisela podrazumeva izdvajanje još oko 650 milijardi evra iz nacionalnih budžeta država članica.

Zbog takvih troškova za militarizaciju, Evropska komisija je najavila da će „zatvoriti oči“ na prekoračenje budžetskih deficita i odstupanja od finansijske discipline država koje učestvuju u programu.

NATO planira povećanje vojnih izdataka na 5% BDP-a

Na samitu NATO-a održanom 24–25. juna u Hagu, članice Alijanse preuzele su uslovnu obavezu da do 2035. godine povećaju troškove za odbranu na najmanje 5% BDP-a, u odnosu na sadašnjih 2%, što mnoge zemlje još nisu ni dostigle.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je upozoravao da NATO, konstantnim povećanjem svojih vojnih kapaciteta, izaziva globalnu militarizaciju i novu trku u naoružanju.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, komentarišući rezultate haškog samita, naglasio je da rast vojnih izdataka u NATO-u „neće imati suštinski uticaj na bezbednost Rusije“.

Moskva zabrinuta zbog povećane aktivnosti NATO-a

Poslednjih godina Rusija beleži bez presedana aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje vojne inicijative pod izgovorom „obuzdavanja ruske agresije“.

Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog jačanja vojnog prisustva NATO-a u Evropi, ali je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije naglasilo da je zemlja i dalje otvorena za dijalog sa Alijansom, pod uslovom da se razgovor vodi na ravnopravnoj osnovi i da Zapad odustane od militarizacije kontinenta.

Vučić: Kada sam predvideo sukob u Ukrajini svi su se smejali

Predsednik Srbije je rekao da je to možda ključno pitanje i da neki ljudi misle da su priče o ratu prazne priče, i da se to dešava bog zna gde.

- Tako su govorili i za Ukrajinu i Rusiju kada sam predvideo da će se dogoditi sukob i svi su mi se smejali. Govorili su: 'on ima svoje priče, ima svoj film - rekao je predsednik i naglasio ''da nema svoj film'' i da samo voli da slaže činjenice.

Naglasio je i da, ''kako rađa činjenice'' dolazi do toga da je ''rat sve izvesniji između Evrope i Rusije''.

- I to nije nikakva prazna priča. Vidite da se svi pripremaju za to. Ako je Mandon to izgovorio, a znam koliko je uvek uzdržan, odgovoran, ozbiljan, onda se plašim da su stvari u svakom smislu otišle predaleko - rekao je Vučić i nalgasio da je sa Mandonom, iskrenim prijateljem Srbije, razgovarao dva puta, da je veoma pametan, ozbiljan i odgovoran čovek.

Vučić je istakao da je važno, kada se razmišlja o tom ratu, da se pogledaju Nemci koji su saopštili da će u narednih pet godina da ulože 377 milijardi u opremanje svoje vojske. Nije to budžet za vojsku već za opremanje, rekao je Vučić i dodao da je to kao četiri godišnja BDP-a Srbije.

- To cela Evropa, svi da ulažu, ne mogu da ulože toliko. Spremaju se za rat ili odbranu, a isto rade Rumunija, Poljska, kao i male zemlje, Finska, i mnoge druge zemlje. To rade i Rusi. Svi to rade - rekao je Vučić.

Predsednik je naglasio da iz toga može da izađe samo sukob. "Ako mislite da je moguće posle svega toga, ja sam jači, ne ja sam, ja sam, ne ja sam, da prođe bez sukoba, voleo bih da ste u pravu", rekao je on i nalgasio da će biti najsrećniji ako ne bude tako kao što misli.

Dodao je da će napraviti najveći vatromet na svetu i reći da se slavi pogrešna procena Aleksandra Vučića ako rata ne bude.

- Biću na svim svetskim medijima, evo, slavi svoju grešku, napravio je najveći vatromet. Plašim se samo da vatrometa neće biti. To je jedini problem - rekao je Vučić koji je ocenio da je Srbija između čekića i nakovnja i da mora da se izvuče ''da ne bude tu kada čekić udari''.

Načelnik Generalštaba francuskih oružanih snaga, general Fabijen Mandon izjavio je ranije da Francuska mora biti spremna na "šok od Rusije u naredne tri do četiri godine" jer bi Moskva mogla biti "u iskušenju“ da nastavi vojni sukob na evropskom kontinentu.