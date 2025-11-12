Politika

GODINU DANA "PUMPALI" ZA BLOKADE FAKULTETA Sada poručuju: To bi bilo samoubistvo za naše obrazovanje

В. Н.

12. 11. 2025. u 08:47

GODINU dana su pumpali blokadere da blokiraju fakultete, a sada Šolakovi mediji poručuju da bi nove blokade bile samoubistvo za obrazovanje.

ГОДИНУ ДАНА ПУМПАЛИ ЗА БЛОКАДЕ ФАКУЛТЕТА Сада поручују: То би било самоубиство за наше образовање

FOTO: Novosti

Godinu dana kasnije, Šolakovi mediji menjaju ploču.

U tekstu koji je objavljen danas, Danas poručuje: "Ako blokirate fakultete biće to samoubistvo za naše obrazovanje!"

