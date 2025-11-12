Politika

MIĆUNOVIĆ "RAZVALIO" PLENUMAŠE, PA PORUČIO MILIVOJEVIĆU: To što njih vole njihovi rođaci, to ne znači da imaju legitimitet! (VIDEO)

В.Н.

12. 11. 2025. u 07:37

POČASNI predsednik Demokratske stranke, profesor Dragoljub Mićunović razvalio je plenumaše u svojoj izjavi za magazin Oko, pa se obratio Srđanu Milivojeviću.

Foto: Printscreen/RTS

- Onda se desilo ovo sa studentima. To lepo zvuči i obećava, ali postavlja se pitanje legitimiteta. Njih vole rođaci, masovni su, a onda ne znamo jasan program, jer ima jako mnogo tih kao kandidata za buduću veliku vlast - naveo je Mićunović. 

Pogledajte priloženi snimak:

