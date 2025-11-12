MIĆUNOVIĆ "RAZVALIO" PLENUMAŠE, PA PORUČIO MILIVOJEVIĆU: To što njih vole njihovi rođaci, to ne znači da imaju legitimitet! (VIDEO)
POČASNI predsednik Demokratske stranke, profesor Dragoljub Mićunović razvalio je plenumaše u svojoj izjavi za magazin Oko, pa se obratio Srđanu Milivojeviću.
- Onda se desilo ovo sa studentima. To lepo zvuči i obećava, ali postavlja se pitanje legitimiteta. Njih vole rođaci, masovni su, a onda ne znamo jasan program, jer ima jako mnogo tih kao kandidata za buduću veliku vlast - naveo je Mićunović.
Pogledajte priloženi snimak:
Preporučujemo
VUČIĆ O BLOKADERSKOJ LISTI: Lista im je takva kako će i da prođu na izborima!
11. 11. 2025. u 18:44
KO JE SADA ĆACI? Blokaderska bruka i nepismenost u prvom planu (FOTO)
11. 11. 2025. u 16:23
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)