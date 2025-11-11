PREDSEDNIK RAZMONTIRAO BLOKADERSKE LAŽI: Topovski udar je bačen na Ćacilend, i to se vidi na snimku - ne na Dijanu Hrku!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Nacionalnog dnevnika" na televiziji Pink. Vučić je komentarisao licemerje blokadera kojima su zasmetale patriotske pesme koje su dopirale iz tzv. Ćacilenda.
- Ti ljudi nikoga napali nisu, samo su oni bili meta napada, a "zločinci su jer su pesmama napali majku". Topovski udar je eksplodirao duboko u Pionirskom parku, 120-150 metara odatle. Neko je to bacio na Pionirski park i to se vidi na snimku koji su pokazali - kaže on.
Podseća na pokušaj ubistva Milana Bogdanovića.
Kaže da je interesantno da Dijanu Hrku niko sa druge strane nije pozvao da prekine štrajk glađu.
- Došli su da pruže podršku do kraja nekome da umre? Oni žele zlo gospođi Hrki - kaže Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ O BLOKADERSKOJ LISTI: Lista im je takva kako će i da prođu na izborima!
11. 11. 2025. u 18:44
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)