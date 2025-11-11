PREDSEDNIK RAZMONTIRAO BLOKADERSKE LAŽI: Topovski udar je bačen na Ćacilend, i to se vidi na snimku - ne na Dijanu Hrku!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Nacionalnog dnevnika" na televiziji Pink. Vučić je komentarisao licemerje blokadera kojima su zasmetale patriotske pesme koje su dopirale iz tzv. Ćacilenda.

Printscreen

- Ti ljudi nikoga napali nisu, samo su oni bili meta napada, a "zločinci su jer su pesmama napali majku". Topovski udar je eksplodirao duboko u Pionirskom parku, 120-150 metara odatle. Neko je to bacio na Pionirski park i to se vidi na snimku koji su pokazali - kaže on.

Podseća na pokušaj ubistva Milana Bogdanovića.

Kaže da je interesantno da Dijanu Hrku niko sa druge strane nije pozvao da prekine štrajk glađu.

- Došli su da pruže podršku do kraja nekome da umre? Oni žele zlo gospođi Hrki - kaže Vučić.