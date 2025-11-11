Politika

PREDSEDNIK RAZMONTIRAO BLOKADERSKE LAŽI: Topovski udar je bačen na Ćacilend, i to se vidi na snimku - ne na Dijanu Hrku!

11. 11. 2025. u 19:03

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je "Nacionalnog dnevnika" na televiziji Pink. Vučić je komentarisao licemerje blokadera kojima su zasmetale patriotske pesme koje su dopirale iz tzv. Ćacilenda.

ПРЕДСЕДНИК РАЗМОНТИРАО БЛОКАДЕРСКЕ ЛАЖИ: Топовски удар је бачен на Ћациленд, и то се види на снимку - не на Дијану Хрку!

- Ti ljudi nikoga napali nisu, samo su oni bili meta napada, a "zločinci su jer su pesmama napali majku". Topovski udar je eksplodirao duboko u Pionirskom parku, 120-150 metara odatle. Neko je to bacio na Pionirski park i to se vidi na snimku koji su pokazali - kaže on.

Podseća na pokušaj ubistva Milana Bogdanovića.

Kaže da je interesantno da Dijanu Hrku niko sa druge strane nije pozvao da prekine štrajk glađu.

- Došli su da pruže podršku do kraja nekome da umre? Oni žele zlo gospođi Hrki - kaže Vučić.

