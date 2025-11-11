Politika

NIJE NJENA ODLUKA DA SAM "NENADLEŽAN" Vučić o razgovoru sa Dijanom Hrkom - Vojno-obaveštajna služba mi je rekla da su oni prisluškivali

В.Н.

11. 11. 2025. u 18:52

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić gost je u “Nacionalnom dnevniku” na Pink televiziji. Vučić je govorio i razgovoru sa Dijanom Hrkom. Istakao je da je pozvao na razgovor spreman u svakom trenutku da je primi, te da je želeo da agoniju žene koja je izgubila dete zaustavimo.

Foto: Printskrin

- Da je zamolimo da ne ugrožava svoje zdravlje - kaže on.

Ističe da nema lake i brze pravde za tako teška krivična dela.

- Ona je rekla da ne može da se odazove jer je nisam lično pozvao. Nije mi bilo teško i, bez obzira na to što je govorila o meni, građanin je Srbije, moram da brinem o njoj i da joj oprostim. Pozvao sam je lično. Razgovor nije bio kratak, bio je pristojan. Časni ljudi ne prepričavaju svoje razvore, a vojno-obaveštajna služba mi je rekla da su oni prislušivali moj razgovor - kaže on. 

Printscreen

Ističe da nema čega da se stidi.

- Nemam nikakav problem da objave moj razgovor. To su bile iskrene reči brižnog čoveka koji želi da pomogne nekome i da zaštiti nečije zdravlje - kaže Vučić.

Smatra da nije njena odluka da je on "nenadležan" i da su to reči drugih ljudi.

- Moja molba i dalje stoji i gospođi Hrki i posle svega što je izgovorila da nemam problem da razgovaramo - rekao je Vučić.

Ističe da će se i dalje boriti da ona prekine štrajk glađu. 

