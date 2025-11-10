ŠEŠELJ: Hrvatska moguća samo sa ustaškim karakteristikama
HRVATSKA ne može postojati kao država, ako nije ustaška, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
- Hrvatska je moguća samo sa ustaškim karakteristikama i to u punoj meri. Hrvati su veštački narod. Nekada su postojali. To je jedan od slovenskih naroda, doselili su se na Balkan u VII veku i naselili između reke Cetine i planine Gvozd, na kvarnerskim ostrvima i u Istri. Govorili su čakavski. To je jedan poseban slovenski jezik. Slovenci su govorili kajkavski. Veliki lingvista Aleksandar Belić u svojoj dvotomnoj knjizi "Slovenska lingvistika" utvrdio je da su Slovenci i Hrvati zapadno-slovenski narodi, a Srbi, zapravo štokavci, istočno-slovenski. Kako su današnji Hrvati postali štokavci? Tako što se velika masa Srba pretvarala u Hrvate pokatoličavanjem - rekao je Šešelj za Informer TV.
