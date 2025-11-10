Politika

ŠEŠELJ: Hrvatska moguća samo sa ustaškim karakteristikama

Novosti online

10. 11. 2025. u 23:40

HRVATSKA ne može postojati kao država, ako nije ustaška, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

ШЕШЕЉ: Хрватска могућа само са усташким карактеристикама

Foto: Printskrin Informer TV

- Hrvatska je moguća samo sa ustaškim karakteristikama i to u punoj meri. Hrvati su veštački narod. Nekada su postojali. To je jedan od slovenskih naroda, doselili su se na Balkan u VII veku i naselili između reke Cetine i planine Gvozd, na kvarnerskim ostrvima i u Istri. Govorili su čakavski. To je jedan poseban slovenski jezik. Slovenci su govorili kajkavski. Veliki lingvista Aleksandar Belić u svojoj dvotomnoj knjizi "Slovenska lingvistika" utvrdio je da su Slovenci i Hrvati zapadno-slovenski narodi, a Srbi, zapravo štokavci, istočno-slovenski. Kako su današnji Hrvati postali štokavci? Tako što se velika masa Srba pretvarala u Hrvate pokatoličavanjem - rekao je Šešelj za Informer TV.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SAČUVAĆEMO SVOJE DOSTOJANSTVO! PROBLEMATIČAN JE ODNOS PREMA SRPSKOJ ZAJEDNICI U HRVATSKOJ: Oglasio se predstavnik Srba u Vukovaru Drakulić
Politika

0 3

"SAČUVAĆEMO SVOJE DOSTOJANSTVO! PROBLEMATIČAN JE ODNOS PREMA SRPSKOJ ZAJEDNICI U HRVATSKOJ": Oglasio se predstavnik Srba u Vukovaru Drakulić

NAKON što je gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zatražio od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja, heroina velikog rata" - Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog veća opština i Generalnog konzulata Republike Srbije, da "izvan novembra" odlože izložbu čije otvaranje je zakazano za 11. novembar, oglasio se predsednik Zajedničkog veća opština Vukovar, Dejan Drakulić.

10. 11. 2025. u 19:59

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG