TRANSAKCIJA JE IŠLA PREKO BLOKADERA SA FON-A Krenula žestoka međusobna prozivka plenumaša, u pitanju su hiljade evra

V.N.

09. 11. 2025. u 14:02

POJAVILA se objava u kojoj je Jedan korisnik društvene mreže X naveo je da juče vođama blokadera isplaćeno 1.000 evra umesto uobičajenih 4.000

Foto: Printskrin

- Juče je vođama blokadera isplaćeno po 4000 evra, po 1000 evra. Neki su se povukli, a neki pobunili. Izgleda da kreće raskol polako među braćom, ili je uvek bio novac u pitanju - piše u objavi.

Sa naloga Elektrotehničkog fakulteta u blokadi stigao je hitan odgovor:

- Transakcija je išla preko blokadera sa Fakulteta organizacionih nauka, pa su je oni ugradili. Menadžerska priča...

Oni su u odgovoru direktno tagovali i tako prozvali profil blokadera sa FON-a, koji im do trenutka pisanja ovog teksta nisu odgovorili.

Foto: Printskrin

