TRANSAKCIJA JE IŠLA PREKO BLOKADERA SA FON-A Krenula žestoka međusobna prozivka plenumaša, u pitanju su hiljade evra

- Juče je vođama blokadera isplaćeno po 4000 evra, po 1000 evra. Neki su se povukli, a neki pobunili. Izgleda da kreće raskol polako među braćom, ili je uvek bio novac u pitanju - piše u objavi.

Sa naloga Elektrotehničkog fakulteta u blokadi stigao je hitan odgovor:

- Transakcija je išla preko blokadera sa Fakulteta organizacionih nauka, pa su je oni ugradili. Menadžerska priča...

Oni su u odgovoru direktno tagovali i tako prozvali profil blokadera sa FON-a, koji im do trenutka pisanja ovog teksta nisu odgovorili.

Foto: Printskrin