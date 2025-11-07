BLOKADERI ZLOUPOTREBLJAVAJU DIJANU HRKU: Ženu koja pati pretvorili u simbol svojih ambicija

ISPRED Skupštine Srbije postavljeni šatori, dušeci i kamere

Ispred Skupštine Srbije sinoć su osvanuli šatori, dušeci i improvizovani punktovi koje su postavili blokaderi, navodno u znak podrške Dijani Hrki.

Međutim, sve više deluje da se ova situacija pretvara u pravu političku predstavu u kojoj se tuđa muka koristi kao kulisa za ličnu promociju.

Dijana Hrka, žena koja je doživela dubok lični slom, sada je postala alat u rukama onih koji u svemu traže priliku za politički obračun.

Umesto smirivanja tenzija, oni pozivaju na okupljanja, donose šatore, megafone i transparente, pokušavajući da od tragedije naprave spektakl, a postavlja se pitanje, ko sve to finansira?

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju grupu organizatora kako dovoze šatore, dušeke i opremu ispred Skupštine, uz poruke o "narodnom otporu" i "rušenju sistema"- Sve je, međutim, prožeto partijskim simbolima, poznatim licima opozicionih pokreta i „aktivista“ koji su godinama na svakoj kameri.

Od empatije do manipulacije

Oni koji su juče govorili o saosećanju danas koriste ime žene koja je izgubila dete da bi sebe predstavili kao spasioce naroda. Kamere su upaljene, parole ispisane, a svaki govor pažljivo režiran za društvene mreže.

Umesto pomoći, nude joj scenu, a umesto razumevanja, koriste njenu priču kao alat za napad na vlast i državu.

Kamp ispred Skupštine sve više liči na loše režiran performans. Transparenti, šatori, kamere, glasne poruke – sve deluje kao da je pažljivo planirano.

Oni koji su došli da "podrže Dijanu" zapravo podržavaju sebe i svoje ciljeve.

A dok se ispred najvažnije državne institucije pravi predstava, jasno je da jedna žena, kojoj je najpotrebniji mir, ponovo postaje oruđe u rukama onih koji ne biraju sredstva.

