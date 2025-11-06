VUČIĆ RAZOBLIČIO LICEMERJE EU O SLOBODI MEDIJA: Samo prevedite ambasadoru ono navijanje od sinoć

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da je dovoljno da se šefu Delegacije EU u Srbiji Andreasu fon Bekeratu, koji mu je uručio Godišnji izveštaj EK o napretku Srbije, kada je reč o kritikama EU za oblast medija i kako navodno nema slobode u Srbiji - pokaže navijanje ispred skupštine i šta su objavili opozicioni mediji i šta je izrekao urednik vesti na RTS.

"To je valjda vrhunac političke misli visokobraozovane elite u Srbiji i to je emtiovano bez ikakve zadrške uz sve pohvale u medijima koje vole", rekao je Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje kako vidi zahteve Evropske komisije koji se odnose na slobodu medija i način izveštavanja i u kontekstu izjave jednog od urednika RTS-a.

"A što se koncentracije kapitala tiče, pa tu je najveća koncentracija kapitala. Sve je go lopov do lopova, pobiše se između sebe, ko je koga pokrao, ko je tu kom direktor, to Bog otac ne zna. I sve su koncentrisali. Možda na to misle, možda i ne misle. Biće da ne misle. Ja mislim. Imam pravo da mislim. I niko to pravo ne može kao predsednik u Srbiji da mi oduzme. Ali sam spreman da razgovaram", rekao je Vučić.

Istakao je da ga ti isti mediji optužuju da su mu deca hologrami i iznose druge neistine.

"Pričate o ugroženosti. Što niste rekli kako je ugrožena Branka Lazić, tukli su je više puta nego što je neko pomenuo ime bilo koga na drugoj strani. Svaki put kada dođu novinari N1 i Nova S, ja odgovaram na ta pitanja. Ovi drugi neće da nazovu novinara i neće da odgovore ni na jedno pitanje od novinara koji im se ne dopadaju. I ja prihvatam da sam kriv za to, jer ja moram da budem iznad toga i za mene mora da važi to da nemam ni decu, da moj brat ne sme da tuži novine koje napišu da je narkodiler i kriminalac", kazao je Vučić.

Istakao je da nikada nikoga nije tužio, ni od novinara koji su najgore laži iznosili o njemu.

"Nikada. Tek toliko što se pritiska tiče. Ali, mi ćemo kao ozbiljna i odgovorna zemlja, veoma pažljivo da razmotrimo sve to", kazao je Vučić. Istakao je da je RTS saopštio da je pokrenuo disciplinski postupak, zato što je njihov urednik vesti rekao da ljudima koji mu se ne sviđaju treba da pomru deca od raka. "A onda su nam saopštili da su pokrenuli postupak, disciplinski postupak protiv njega. Pa će to sada trajati otprilike ne znam koliko godina da bi ustanovili da to nije povreda nikoga i da je on valjda pravi i objektivni novinar", rekao je Vučić.

Istakao je da verovatno nisu Bekeratu rekli da je taj urednik vesti na RTS rekao da su ljudi koji se njemu ne dopadaju stoka i da bog da tim ljudima svako dete dobije rak i umre.