POTPUNO LUDILO: Deca beže iz škole, klibere se i puše - N1, blokaderi i opozicija u tome vide “politiku, podršku i program” (VIDEO)
DANAS su nadomak Skupštine Srbije, u blizini mesta gde Dijana Hrka štrajkuje glađu, organizovano došli učenici nekoliko srednjih beogradskih škola.
Maloletnici iz nekoliko srednjih škola došli su danas ispred ograde kod Skupšine Srbije, gde skaču, klibere se, puše i uzvikuju političke parole.
Deca su pobegla i škole i na najgori način se koriste u političke svrhe, a N1, blokaderi i opozicija u tome vide “politiku, podršku, program”.
Zavladalo je jedno potpuno ludilo. Pogledajte snimak:
