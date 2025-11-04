uživo"UVEREN SAM DA ĆE SE NAŠ GLAS ČUTI" Vučić u Briselu učestvuje na Samitu o proširenju EU
U BRISELU je danas počeo Samit o proširenju EU u organizaciji Juronjuza, na kojem učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vučić se sastao sa Antoniom Koštom
Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.
Oni su se sastali na marginama Samita o proširenju EU u Briselu.
Vučić: Uveren sam da će se naš glas čuti
- Ovaj Samit je odlična prilika za Srbiju da ponovo izloži stavove o politici proširenja EU. Uveren sam da će se naš glas čuti, iako su vremena teška i neizvesna ne samo za region Zapadnog Balkana, već i za celu Evropu. Zahvalan Juronjuzu na originalnoj ideji, gostoprimstvu i posebno na prilici da otvoreno razgovaramo o svim izazovima sa kojima se suočavaju zemlje regiona na EU putu - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.
Brojni važni susreti
Vučić će kasnije učestvovati na sesiji "Evropski razgovori", u formi intervjua.
Tokom posete, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i prisustvovati večeri, koju u čast šefova država i vlada učesnika Samita, organizuje komesarka EU za proširenje Marta Kos.
Planirano je da se tokom boravka u Briselu, predsednik Vučić sastane i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.
Na Samitu o proširenju, vodeći lideri EU i zemalja kandidata će uživo u Briselu razgovarati o budućnosti evropskih integracija.
Samit će osim predsednika Vučića, okupiti predsednicu Moldavije Maju Sandu i tri premijera, albanskog Edija Ramu, Milojka Spajića iz Crne Gore i Hristijana Mickoskog iz Severne Makedonije, kao i evropsku komesarku za proširenje Martu Kos.
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta potvrdio je svoje učešće, čime se pridružio skupu lidera koji će definisati budućnost evropskog proširenja.
Sa Martom Kos, evropskom komesarkom za proširenje, samit će ispitati da li je horizont proširenja do 2030. godine za zemlje kandidate, Zapadni Balkan i države Istočnog partnerstva verodostojan ili simboličan, i šta bi dublja integracija značila za evropsku demokratiju, ekonomiju i stratešku autonomiju.
Očekuje se i video obraćanje predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.
Ovaj skup predstavlja inicijativu Juronjuza da se pojačaju glasovi zemalja kandidata u trenutku kada je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ponovo pokrenula proces, rebrendirajući proširenje kao "ponovno ujedinjenje Evrope".
Samit će pružiti jedinstvenu platformu liderima zemalja kandidata da iznesu svoje stavove o putu proširenja, pri čemu će svaki lider doneti svoj uvid u to kako se proširenje doživljava iz stanovišta njihove zemlje i šta će put koji je pred nama doneti.
Preporučujemo
OVO JE VEĆ PATOLOGIJA: Bolesna kampanja crnogorskih ustaša protiv Vučića (FOTO)
04. 11. 2025. u 08:25
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ACA UDARIO NA NEDU: Rodila se u TRI grada - ona je medicinski fenomen!
PEVAČ Aca Lukas ponovo je izazvao veliku pažnju javnosti kada je gostovao u podkastu „B-13“ kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, i žestoko kritikovao pevačicu Nedu Ukraden. U svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, Lukas je komentarisao, kako tvrdi, „višestruki identitet“ svoje koleginice.
04. 11. 2025. u 12:33
Komentari (0)