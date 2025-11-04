U BRISELU je danas počeo Samit o proširenju EU u organizaciji Juronjuza, na kojem učestvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić se sastao sa Antoniom Koštom

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

Oni su se sastali na marginama Samita o proširenju EU u Briselu.

Vučić: Uveren sam da će se naš glas čuti

- Ovaj Samit je odlična prilika za Srbiju da ponovo izloži stavove o politici proširenja EU. Uveren sam da će se naš glas čuti, iako su vremena teška i neizvesna ne samo za region Zapadnog Balkana, već i za celu Evropu. Zahvalan Juronjuzu na originalnoj ideji, gostoprimstvu i posebno na prilici da otvoreno razgovaramo o svim izazovima sa kojima se suočavaju zemlje regiona na EU putu - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

Brojni važni susreti

Vučić će kasnije učestvovati na sesiji "Evropski razgovori", u formi intervjua.

Tokom posete, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i prisustvovati večeri, koju u čast šefova država i vlada učesnika Samita, organizuje komesarka EU za proširenje Marta Kos.

Planirano je da se tokom boravka u Briselu, predsednik Vučić sastane i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Na Samitu o proširenju, vodeći lideri EU i zemalja kandidata će uživo u Briselu razgovarati o budućnosti evropskih integracija.

Samit će osim predsednika Vučića, okupiti predsednicu Moldavije Maju Sandu i tri premijera, albanskog Edija Ramu, Milojka Spajića iz Crne Gore i Hristijana Mickoskog iz Severne Makedonije, kao i evropsku komesarku za proširenje Martu Kos.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta potvrdio je svoje učešće, čime se pridružio skupu lidera koji će definisati budućnost evropskog proširenja.

Sa Martom Kos, evropskom komesarkom za proširenje, samit će ispitati da li je horizont proširenja do 2030. godine za zemlje kandidate, Zapadni Balkan i države Istočnog partnerstva verodostojan ili simboličan, i šta bi dublja integracija značila za evropsku demokratiju, ekonomiju i stratešku autonomiju.

Očekuje se i video obraćanje predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog.

Ovaj skup predstavlja inicijativu Juronjuza da se pojačaju glasovi zemalja kandidata u trenutku kada je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ponovo pokrenula proces, rebrendirajući proširenje kao "ponovno ujedinjenje Evrope".

Samit će pružiti jedinstvenu platformu liderima zemalja kandidata da iznesu svoje stavove o putu proširenja, pri čemu će svaki lider doneti svoj uvid u to kako se proširenje doživljava iz stanovišta njihove zemlje i šta će put koji je pred nama doneti.