HEROJI SA KOSMETA STIGLI U LAZAREVAC: Veličanstven doček nadomak Beograda

DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković dočekao je danas u Lazarevcu grupu Srba sa Kosova i Metohije koja već šesti dan pešači ka Novom Sadu kako bi prisustvovali velikom narodnom skupu protiv blokada, a koji su do danas prešli oko 190 kilometara.

Foto Novosti





Petković je zahvalio herojima s KiM na velikom podvigu.

Foto Novosti



- Više od 2.000 Lazarevčana dočekalo je naše heroje, Srbe sa KiM kojima dugujemo veliku zahvalnost što su se odlučili na ovaj veliki podvig i krenuli put Novog Sada da podrže državu Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića za slobodnu i nezavisnu državu Srbiju. Velika zahvalnost braći sa Kosova i Metohije i svoj našoj braći od Raške do Lazarevca koja su se priključila ovom maršu da odbrane slobodu i stignu na veliki narodni skup protiv blokada u Novom Sadu. Srpski narod na Kosovu i Metohiji dobro zna šta je država Srbija, da bez nje ne bi bilo ni našeg naroda na KiM i kada su videli da je država ugrožena, dali su svoj doprinos i krenuli da podrže Aleksandra Vučića, većinsku Srbiju i da odbranimo našu zemlju, da je oslobodimo da bismo imali našu nezavisnu i slobodarsku politiku. Nije bilo teško našim junacima i herojima da po lošem vremenu krenu put Novog Sada i pokažu svoju ljubav prema Srbiji - naveo je direktor Kancelarije za KiM. Foto Novosti

Danilo Gudžić iz Dobrotina poručio je da šetnjom žele da podrže Srbiju koja hoće da živi slobodno.

Foto Novosti

- Danas nam je šesti dan pešačenja. Ukupno smo prošli oko 190 kilometara. Hvala ljudima na ovako lepom dočeku, ovo nam daje vetar u leđa i ohrabruje nas da istrajemo do kraja. Želimo da pružimo podršku našem predsedniku i da pokažemo da smo uz snažnu i pravu Srbiju, Srbiju koja hoće da živi slobodno bez blokada i bez nasilja - rekao je Gudžić.



Foto Novosti

- Pravo je zadovoljstvo što smo se večeras u Lazarevcu okupili u ovolikom broju da dočekamo našu braću sa Kosova i Metohije koji su se po ko zna koji put odlučili na još jedan veliki podvig, a to je da pruže punu podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i državi Srbiji u nezavisnoj i slobodarskoj politici koju vodi. Živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić - poručio je on.

Foto Novosti

Zajedno sa Srbima iz Štrpca, Gračanice, Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka, Gornjeg Kusca, Raniluga, Badovca, Kosova Polja i Dobrotina pešače i Srbi iz Raške, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Lučana, Ljiga koji su im se pridruživali dok su prolazili kroz njihova mesta.

Naši heroji, koji na početku svoje kolone nose i transparent “Srbi sa KiM uz Srbiju protiv blokada”, nakon zasluženog odmora nastaviće sutra svoj put.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć