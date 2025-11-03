VULIN: Srbija, za razliku od Zapada, neće uvoditi sankcije Rusiji i oduzimati rusku imovinu
SRBIJA neće počiniti izdaju i neće uvesti sankcije protiv Rusije. Za razliku od Zapada, Srbija neće oduzimati rusku imovinu", izjavio je u intervjuu za RIA Novosti Aleksandar Vulin, osnivač Pokreta socijalista, predsednik nadzornog odbora Srbijagasa i šef srpskog ogranka Ruskog istorijskog društva.
- Srbija je premala zemlja da bi počinila tako kukavički čin kao što je uvođenje sankcija protiv Rusije . Ne možemo to da uradimo jer bi to bila istorijska izdaja.
Po prvi put u istoriji ruskog i srpskog naroda, pojavila bi se generacija Srba koja je u sukobu sa Rusijom. To se nikada nije dogodilo - rekao je Vulin.
Dodao je i da Srbija neće oduzimati rusku imovinu.
- Nećemo nacionalizovati rusku imovinu, ne želimo da je oduzmemo. Nismo nacija kukavica i lopova.
