VULIN: Srbija, za razliku od Zapada, neće uvoditi sankcije Rusiji i oduzimati rusku imovinu

03. 11. 2025. u 17:46

SRBIJA neće počiniti izdaju i neće uvesti sankcije protiv Rusije. Za razliku od Zapada, Srbija neće oduzimati rusku imovinu", izjavio je u intervjuu za RIA Novosti Aleksandar Vulin, osnivač Pokreta socijalista, predsednik nadzornog odbora Srbijagasa i šef srpskog ogranka Ruskog istorijskog društva.

- Srbija je premala zemlja da bi počinila tako kukavički čin kao što je uvođenje sankcija protiv Rusije . Ne možemo to da uradimo jer bi to bila istorijska izdaja.

Po prvi put u istoriji ruskog i srpskog naroda, pojavila bi se generacija Srba koja je u sukobu sa Rusijom. To se nikada nije dogodilo - rekao je Vulin.

Dodao je i da Srbija neće oduzimati rusku imovinu.

- Nećemo nacionalizovati rusku imovinu, ne želimo da je oduzmemo. Nismo nacija kukavica i lopova.

