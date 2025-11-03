"EMPATIJA NIJE NASILJE": Nenad Stevandić za "Novosti" o aktuelnoj situaciji u Srbiji
"EMPATIJA nije nasilje. To je saosećanje, a ne političko pumpanje. Odgovornost utvrđuju sudovi, a ne ulica, pucanje u nevine ljude i divljanje".
- Žao mi je što mediji pa čak i neki iz Republike Srpske nisu uvideli tu razliku - poručuje dr Nenad Stevandić, predsednik Narodne skuupštine RS, na pitanje "Novosti" šta misli o aktuelnoj situaciji u Srbiji i njenim refleksijama na Republiku Srpsku.
- Posebno mi je žao što studente u Banjaluci pod geslom solidarnosti uvlače u blokadersku priču. Čuvanje države bez koje bi potpuno nestali kao narod uz dobre međusobne odnose najvažniji je posao Srpske i Srbije. Zato mi iz Republike Srpske moramo prepoznati kritične trenutke i delovati mudro ali i odlučno. Neznanje ne opravdava, a gde vlada jedinstvo tu stanuje Bog - poručio je Stevandić.
BONUS VIDEO:
Uhapšen Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti
Preporučujemo
BLOKADERI PONOVO MALTRETIRAJU BEOGRAĐANE: Saobraćaj zaustavljen u Takovskoj ulici
03. 11. 2025. u 11:27
"BLOKADERI SU GOTOVI, ZATO SU TAKO NASILNI I BESNI": Oglasila se ministarka Mesarović
03. 11. 2025. u 11:05
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
Komentari (0)