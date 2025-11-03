VUČEVIĆ O NEMILIM DOGAĐAJIMA OD NOĆAS Ovo su njegove ključne poruke: Ne opravdavam potez Mrdića, ali razumem

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević govorio je o nemilim događajima koji su se desili noćas.

Foto: Printskrin

- Dobro je da je 1. novembar prošao mirno. Mislim da je laknulo svima u Srbiji, dobro je da je svako na način koji je smatrao da je prihvatljiv odao poštu stradalima. Neko je išao u crkvu, na groblje, a neko na mesto tragedije. Gotovo 12, 13 hiljada ljudi je otišlo posle komemoracije. Svi bi morali razumeti bol porodica, da ih niko ne monopolizuje, niko od nas ne može da zna kako je to. Predsednik Republike, ja tada kao premijer Srbije, Milan Đurić kao gradonačelnik i sada Žarko, obišli smo porodice tada. Ništa teže u životu nisam doživeo. Ne mogu da zamislim šta je teže raditi kao političar kao ovo. To su teški trenuci. Ko nije to doživeo može da priča gluposti kao ovi što zloupotrebljavaju. Sa gađenjem gledam šta rade ti politički lešinari sa gospođom Hrkom. Niko ne može da umanji bol gospođe Hrke. Ta politička instrumentalizacija je nešto što nismo imali. Šta sad treba da pogine neko drugi? Da imamo zamenu bola za neki drugi bol? Taj deo mi je neprihvatljiv i neshvatljiv. Oni je premeštaju kao šahovsku figuru. Za gađenje. Ona ima pravo da kaže šta želi da kaže. Ako želite da spalite nekoga ko drugačije misli to nije put. Juče su nam razbili 7 prostorija. Kakve to veze ima sa događajem - rekao je Vučević.

- Mene je to podsetilo na ono što smo videli polovinom avgusta u Novom Sadu i Valjevu. Pustili su sa slobode da se brane ovi ljudi što su napali Kobre koje su bile sa mnom to veče. Ne opravdama,a li donekle razumem zašto Uglješa Mrdić štrajkuje glađu. Razumem šta je njegova poruka, jer je toliko nepravde . naveo je Vučević.

Napredak EKSPO-a je, kaže Vučević očigledan.

- Dolazeći ka vašem studiju video sam kako napreduje izgradnja brze pruge. Stadion će biti jedan od najlepših u Evropi. Neki kažu ne trebaju nam stadioni, zašto ne gradimo bolnice. Ja kažem da gradimo i bolnice, pruge, puteve. A i stadioni nam trebaju. Vidite koliko dece se bavi sportom, koliko roditelja prati decu kroz sportske aktivnosti. Drago mi je da je predsednik juče spomenuo kako je video da ljudi u Novom Sadu ili Subotici nose transparente „Hoćemo stadione“. Hoće ljudi da imaju normalne uslove. Završili smo Klinički centar Vojvodine, Niš, Sremska Mitrovica čeka izgradnju bolnice, Kikinda se završava. Daj Bože da nam svi gradovi dobiju sportske komplekse. Ali, to zavisi od nas- da li ćemo se baviti životom ili blokadama - rekao je Vučević.

