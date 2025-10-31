EVROPSKA STUDENTSKA UNIJA (ESU) I LANA PAR OTKAZALI PODRŠKU BLOKADERIMA: Odlučili su da NE DOLAZE U NOVI SAD

Evropska studentska unija (ESU) i njena predsednica Lana Par otkazali su podršku studentima blokaderima i odustali od dolaska u Novi Sad, iako je Parova prvobitno potvrdila prisustvo.

Grupa studenata sa Mašinskog fakulteta u Beogradu nedavno je uputila ESU-u poziv da „učestvuje“ na događaju zakazanom za 1. novembar u Novom Sadu, navodno povodom komemoracije, ali i godišnjice tragedije povezane sa padom nadstrešnice.

Zašto kažem navodno? Zato što se, prema saznanjima do kojih se tek dolazi, iza svega krije nešto sasvim drugo.

Poziv je prosleđen svim članicama ESU širom Evrope, a Parova i njena saradnica Katariina Järve prvenstveno su najavile dolazak u Srbiju.

Kad ono međutim – hladan tuš za organizatore!

Danas je usledio potpuni preokret. ESU je saopštio da niko iz te organizacije neće prisustvovati događaju, niti će imati bilo kakvu ulogu u njemu.

Fokus sutrašnjeg okupljanja, nije sećanje na žrtve, već izazivanje nereda i političkih provokacija.

Pravi Srbin će danas otići u crkvu, prisustvovati liturgiji i upaliti sveću nastradalima. Oni koji planiraju haos, to ne razumeju. Njima izgleda nije bitna ni tuđa empatija, ni iskrena želja da se oda počast žrtvama. To su oni. To su njihovi maniri.

Prema dostupnim informacijama, danas se otkrivaju šokantna saznanja o planu za izazivanje nereda i destabilizaciju zemlje, što mnogi već nazivaju pokušajem da se u Srbiji zapali varnica građanskog sukoba.

Kako je ranije pisao NS Uživo, ni unutar samih blokadera ne vlada sloga – dok se jedni svađaju među sobom, drugi se povlače i sve više im otkazuju podršku. Iako su se nadali evropskoj podršci, sada se jasno vidi da blokaderi ostaju sami, dok se redovi onih koji ih podržavaju sve više osipaju.

