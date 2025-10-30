Politika

BRNABIĆ O N1: Uglavnom objavljuju laži i izmišljotine

Novosti online

30. 10. 2025. u 17:10

PORTAL N1 objavljuje laži i izmišljotine, kaže predsednica parlamenta Ana Brnabić.

БРНАБИЋ О Н1: Углавном објављују лажи и измишљотине

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Razlog je jednostavan: zato što uglavnom objavljuju laži i izmišljotine - napisala je ona na Iksu.

