"DOZVOLILI SMO DA SRBI BUDU PROTERANI, DA KOSOVO BUDE TZV. NEZAVISNA DRŽAVA" Stiglo priznanje: Evropa je zatvorila oči

Na društvenim mrežama pojavio se snimak gde u jednoj TV emisiji, analitičar Mišel Fajad jasno govori o tome da je Evropa zatvorila oči i da su dozvolili da Srbi budu proterani

Foto: Printskrin

Voditeljka emisije u kojoj je Fajad bio gost navela je da "američka vlast je sigurno svesna da Ukrajinci i Evropljani moraju da budu deo rešenja" na šta je Fajad odgovorio:

- Da, ali sve te rasprave o granicama država u Evropi i van nje ne predstavljaju realnost nažalost, zato što smo dozvolili da Srbi budu proterani iz Krajine, iz Zapadne Slavonije u Hrvatskoj. Dozvolili smo da Kosovo postane tzv. nezavisna država, bilo je dakle promena granica na koje je Evropa zatvorila oči ili koje je Evropa čak inicirala ili podsticala. Na primer danas govorimo o Srbiji da je uslov za njen ulazak u EU priznanje nezavisnosti Kosova koju je sama Evropa napravila i to bez saglasnosti Srbije. Podsećam da su srpski narod i srpska crkva potekli sa Kosova. Dakle, Evropa što se tiče toga nema neki kredibilitet.