DORĆOLSKI UBICA BLOKADER VLADAN ANĐELKOVIĆ SA PLENKOVIĆEM U HRVATSKOJ U JUNU OVE GODINE! Slučajnost ili ne?

DORĆOLSKI ubica Vladan Anđelković uslikan je sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u junu mesecu ove godine na teritoriji Republike Hrvatske. Da li je ovo slučajnost ili ne?

Foto: Novosti

Ovo potvrđuje fotografija do koje smo došli:

Foto: Novosti

Podsetimo, juče je dorćolski ubica dva puta ponovio da je završio posao. U čije ime i za čiji račun?

Pretpostavka je da je posle slikanja sa Plenkovićem hrvatska obaveštajna agencija preuzela obradu dorćolskog ubice.

Ukoliko je to istina, srpski državni organi utvrdiće šta je bio motiv i zadatak te operacije.

Uskoro opširnije