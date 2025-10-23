Politika

DORĆOLSKI UBICA BLOKADER VLADAN ANĐELKOVIĆ SA PLENKOVIĆEM U HRVATSKOJ U JUNU OVE GODINE! Slučajnost ili ne?

В.Н.

23. 10. 2025. u 10:48

DORĆOLSKI ubica Vladan Anđelković uslikan je sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u junu mesecu ove godine na teritoriji Republike Hrvatske. Da li je ovo slučajnost ili ne?

ДОРЋОЛСКИ УБИЦА БЛОКАДЕР ВЛАДАН АНЂЕЛКОВИЋ СА ПЛЕНКОВИЋЕМ У ХРВАТСКОЈ У ЈУНУ ОВЕ ГОДИНЕ! Случајност или не?

Foto: Novosti

Ovo potvrđuje fotografija do koje smo došli:

Foto: Novosti

Podsetimo, juče je dorćolski ubica dva puta ponovio da je završio posao. U čije ime i za čiji račun?

Pretpostavka je da je posle slikanja sa Plenkovićem hrvatska obaveštajna agencija preuzela obradu dorćolskog ubice.

Ukoliko je to istina, srpski državni organi utvrdiće šta je bio motiv i zadatak te operacije.

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 21

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)

ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)