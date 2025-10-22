TERORISTIČKI NAPAD NA ĆACILEND: Opozicija snimala pre početka napada
TERORISTIČKI napad blokade na Ćacilend ispred Skupštine Srbije je podeljen po društvenim mrežama.
Na društvenim mrežama pojavljuju se snimci napada na ćacilen, ali opozicioni prvak kaža da njihovi članovi i zaposleni u skupštini dežuraju pored prozora i špijunira ćacilend!
Hm... Ajmo polako. Korak po korak.Šta ovde u ovoj izjavi ne štima?
Ako su krenuli sa snimanjem nakon pucnja, odakle im snimak pre pucnja?
Šta još? Primećuje li neko?
