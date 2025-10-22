TERORISTIČKI NAPAD NA ĆACILEND: Opozicija snimala pre početka napada

TERORISTIČKI napad blokade na Ćacilend ispred Skupštine Srbije je podeljen po društvenim mrežama.

Foto: printskrin

Na društvenim mrežama pojavljuju se snimci napada na ćacilen, ali opozicioni prvak kaža da njihovi članovi i zaposleni u skupštini dežuraju pored prozora i špijunira ćacilend!

Hm... Ajmo polako. Korak po korak.Šta ovde u ovoj izjavi ne štima?

Ako su krenuli sa snimanjem nakon pucnja, odakle im snimak pre pucnja?

Šta još? Primećuje li neko?

Hm...

— Dejo (@samodejo01) October 22, 2025