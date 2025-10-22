Politika

KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI NEBOJŠE PAVKOVIĆA U 11 ČASOVA: Prijatelji, saborci i poštovaoci generala pozvani da mu odaju počast

В.Н.

22. 10. 2025. u 08:32

KOMEMORACIJA povodom smrti nekadašnjeg komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnika Generalštaba, generala Nebojša Pavkovića biće održana danas u Domu Vojske Srbije, s početkom u 11 časova.

Foto Arhiva

Svi prijatelji, saborci i poštovaoci generala Pavkovića pozvani su da prisustvuju komemorativnom skupu i odaju mu počast. General Nebojša Pavković biće sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.

Sahrana će biti u 13.30 časova, a opelo u 13 časova, saopštila je porodica. General Nebojša Pavković preminuo je u ponedeljak u Beogradu, u 79. godini.

Bio je načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije od februara 2000. do juna 2002. godine, a tokom NATO agresije 1999. godine bio je komandant Treće armije Vojske Jugoslavije, koja je bila raspoređena na Kosovu i Metohiji.

Haški tribunal je Pavkovića 2009. godine osudio na 22 godine zatvora, a tužilaštvo ga je teretilo za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Zatvorsku kaznu je služio u Finskoj, a 28. septembra je stigao u Beograd, nakon što je Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu, na zahtev Vlade Srbije, doneo odluku da ga, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Pavković je u junu 1999. godine odlikovan Ordenom slobode.

(Tanjug)

