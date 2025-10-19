KURTI OPET DIVLJA NA SEVERU KIM: Oklopna vozila u Zvečanu i Zubinom Potoku, u toku pretresi na više lokacija (FOTO)

PRIPADNICI direkcije za organizovani kriminal i teška krivična dela tzv. kosovske policije vrše pretrese na devet lokacija u Zvečanu i Zubinom Potoku, a na zahtev specijalnog tužilaštva u Prištini.

Foto: Printscreen/Instagram/Ibarski Kolašin

Primetan je veći broj oklopnih vozila i pripadnika specijalnih jedinica tzv. kosovske policije, prenosi TV Most.

Foto: Printscreen/Instagram/Ibarski Kolašin

U saopštenju tužilaštva u Prištini je navedeno da se akcija sprovodi zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela ugrožavanje osoblja UN ili osoblja povezanog sa njima, teško ubistvo i napad na službeno lice tokom obavljanja službene dužnosti.

Foto: Printscreen/Instagram/Ibarski Kolašin

Dodaje se da u pretresima učestvuju i druge jedinice tzv. kosovske policije i da će javnost biti obaveštena o detaljima nakon završetka akcije.

Zamenik direktora tzv. kosovske policije za region sever izjavio je za portal da policijske snage iz regiona sever u ovom slučaju asistiraju istražiteljima iz Prištine.

