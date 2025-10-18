Politika

STUDENTI BLOKADERI POKRALI 500 LITARA VINA IZ REKTORATA: Čedomir Antić otkrio bruku koja se desila

Novosti online

18. 10. 2025. u 16:00

PROFESOR Čedomir Antić otkrio je ko se krije iza onoga što na N1 nazivaju "naša mladost, naša budućnost i nobelovci".

СТУДЕНТИ БЛОКАДЕРИ ПОКРАЛИ 500 ЛИТАРА ВИНА ИЗ РЕКТОРАТА: Чедомир Антић открио бруку која се десила

Foto: Printscreen

- Hajde da vidimo koje su materijalne štete od ovoga. Koliko je bilo vina u Rektoratu pre 1. decembra 2024. a koliko ga ima sada? Je li bilo pola tone a je l' ima sada litar? - pitao je on.

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FORUM PRAVNIKA SRBIJE: Sprečavanje kandidature javnog tužioca Nikole Uskokovića predstavlja povredu njegovog izbornog prava
Politika

0 0

FORUM PRAVNIKA SRBIJE: Sprečavanje kandidature javnog tužioca Nikole Uskokovića predstavlja povredu njegovog izbornog prava

POTPREDSEDNICA Foruma pravnika Srbije, Ana Đurašković, koja se trenutno nalazi u Briselu gde prati aktivnosti Evropske komisije u pogledu zakonitosti i transparentnosti izbornih procesa, saopštila je da sprečavanje kandidature javnog tužioca Nikole Uskokovića predstavlja povredu njegovog izbornog prava i ozbiljno narušava principe fer i poštenih izbora u javnom tužilaštvu.

18. 10. 2025. u 13:15

PRAVNO NASILJE U VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA: Odbijena kandidatura, sukob interesa, kršenje zakona
Politika

0 0

PRAVNO NASILJE U VISOKOM SAVETU TUŽILAŠTVA: Odbijena kandidatura, sukob interesa, kršenje zakona

DVA člana Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva (VST) danas su zbog samovolje predsednika Izborne komisije i kršenja člana 17 stav 1 Pravilnika o upravi u javnom tužilaštvu, zatražili hitnu vanrednu sednicu VST kako bi se sprečilo dalje nezakonito i pristrasno postupanje Komisije u procesu izbora za buduće članove VST koji su zakazani za 23. decembar.

18. 10. 2025. u 11:01

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem