STUDENTI BLOKADERI POKRALI 500 LITARA VINA IZ REKTORATA: Čedomir Antić otkrio bruku koja se desila
PROFESOR Čedomir Antić otkrio je ko se krije iza onoga što na N1 nazivaju "naša mladost, naša budućnost i nobelovci".
- Hajde da vidimo koje su materijalne štete od ovoga. Koliko je bilo vina u Rektoratu pre 1. decembra 2024. a koliko ga ima sada? Je li bilo pola tone a je l' ima sada litar? - pitao je on.
