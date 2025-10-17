Politika

"LJUDI, NEĆE SE DESITI NIŠTA, GOTOVO JE SA TIM" Vučić: 1. novembar biće dan kao svaki drugi, neće uspeti da sruše Srbiju

В.Н.

17. 10. 2025. u 20:18

"LjUDI, neće se desiti ništa, gotovo je sa tim", rekao je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić na kraju gostovanja u Nacionalnom dnevniku na televiziji Pink, a povodom toga što mu, kako je rekao, ljudi pišu zabrinuti.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Ja vam to ne govorim da bih vas hrabrio, ili da bih hrabrio sebe. Suviše sam ozbiljan i odgovoran, da bih se igrao na takav način. Odlično znam kolike su im snage i moći, nema ništa od ta posla odavno. Biće to još jedan izliv besa, i to ne zato što im teško pada tragedija, jer ih nikada nisu zanimali 16 poginulih, ljudi i ljudske sudbine, sve druge ljude jesu u ovoj zemlji, već samo političke fotelje i ništa više od toga - naveo je predsednik. 

Dodaje da će verovatno i ovoga puta napraviti napade na prostorije Srpske napredne stranke. 

- SNS-a uglavnom, na neku instituciju, da zapale, da sruše i to je kraj. Nikakvih tu više problema neče biti. Imaćemo mi drugih problema, i većih, koje moramo da pobeđujemo zajedno i ujedinjeni. Važno je da razumemo trenutak u kojem živimo, da vidimo šta je to što se dešava u svetu oko nas - zaključio je predsednik Srbije. 

Dodaje da ćemo, iako su nam ovu godinu potpuno uništili blokaderi, imati stopu rasta preko 2,5%. 

- Bez obzira na sve što su je razarali, uništavali... To pokazuje da Srbiju ne možete da razorite, ma koliko truda spolja bilo to uključeno, ma koliko je Hrvatska objavila tekstova protiv mene u toku ove godine - desetine i desetine hiljada. To je samo jedan primer da bi ljudi znali koliko je svima cilj da ruše Srbiju - rekao je Vuči. 

Zaključuje da niko neće uspeti da pobedi Srbiju. 

- Ljudi da budu uvereni da naša država radi sve što može i da na kraju uvek pobeđuje. 

