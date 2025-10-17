VUČIĆ O ZAKONU O LEGALIZACIJI: Narod da ne brine, produžavaćemo rokove, ali bolje je da uradimo što pre
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na zakon o legalizaciji kao i na rokove za apliciranje.
- Svako će stići da ostvari svoje pravo na legalizaciju objekta, produžavaćemo mi rokove, ljudi ne moraju da brinu, ali bolje je da se to uradi što je moguće pre. Biće usvojen Zakon, ne znam tačno koliko mu treba, 8 do 10 dana da stupi na snagu, onda ne znam tačno koji rok je određen za početak primene Zakona, ali kad krene u početku će biti puno problema jer po prvi put nešto tako veliko radimo, ali kad krenemo to da radimo sasvim sam siguran da ćemo da obavimo jedan veliki posao za našu zemlju - rekao je Vučić.
