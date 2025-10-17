Politika

VUČIĆ O ZAKONU O LEGALIZACIJI: Narod da ne brine, produžavaćemo rokove, ali bolje je da uradimo što pre

В.Н.

17. 10. 2025. u 19:45

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na zakon o legalizaciji kao i na rokove za apliciranje.

ВУЧИЋ О ЗАКОНУ О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ: Народ да не брине, продужаваћемо рокове, али боље је да урадимо што пре

Foto: Printskrin

- Svako će stići da ostvari svoje pravo na legalizaciju objekta, produžavaćemo mi rokove, ljudi ne moraju da brinu, ali bolje je da se to uradi što je moguće pre. Biće usvojen Zakon, ne znam tačno koliko mu treba, 8 do 10 dana da stupi na snagu, onda ne znam tačno koji rok je određen za početak primene Zakona, ali kad krene u početku će biti puno problema jer po prvi put nešto tako veliko radimo, ali kad krenemo to da radimo sasvim sam siguran da ćemo da obavimo jedan veliki posao za našu zemlju - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)

SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)