Politika

AKO JE VEROVATI LAŽIMA BLOKADERA Brnabić: Evo samo što nas nisu isključili iz EPP

В. Н.

17. 10. 2025. u 14:54

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na još jednu laž blokadera.

Foto: Tanjug

Nemanja Starović, član Predsedništva SNS i ministar za evropske integracije u Vladi Srbije, u Vilnjusu, prestonici Litvanije, na političkoj skupštini Evropske narodne partije iz koje, ako je verovati blokaderima, samo što nismo isključeni. Tužno je kad vam se politika svodi na laži i manipulacije, kao što je to slučaj sa blokaderskim pokretom. SNS je hrabra i odgovorna stranka zahvaljujući kojoj, uz vođstvo Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića, Srbija vodi samostalnu i nezavisnu politiku. Mi smo na evropskom putu, a naše nacionalne interese ćemo umeti da sačuvamo. Takvi stavovi se poklapaju sa vrednostima EPP-a.

