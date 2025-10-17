AKO JE VEROVATI LAŽIMA BLOKADERA Brnabić: Evo samo što nas nisu isključili iz EPP
PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na još jednu laž blokadera.
Nemanja Starović, član Predsedništva SNS i ministar za evropske integracije u Vladi Srbije, u Vilnjusu, prestonici Litvanije, na političkoj skupštini Evropske narodne partije iz koje, ako je verovati blokaderima, samo što nismo isključeni. Tužno je kad vam se politika svodi na laži i manipulacije, kao što je to slučaj sa blokaderskim pokretom. SNS je hrabra i odgovorna stranka zahvaljujući kojoj, uz vođstvo Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića, Srbija vodi samostalnu i nezavisnu politiku. Mi smo na evropskom putu, a naše nacionalne interese ćemo umeti da sačuvamo. Takvi stavovi se poklapaju sa vrednostima EPP-a.
Preporučujemo
BRNABIĆ ODBRUSILA DINIĆU: Pravda se na ulicama neće deliti (VIDEO)
16. 10. 2025. u 17:18
HIT SNIMAK IZ SKUPŠTINE: Brnabić, Parandilović i gej afera (VIDEO)
08. 10. 2025. u 20:10
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)