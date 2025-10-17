AKO JE VEROVATI LAŽIMA BLOKADERA Brnabić: Evo samo što nas nisu isključili iz EPP

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na još jednu laž blokadera.

Foto: Tanjug

Nemanja Starović, član Predsedništva SNS i ministar za evropske integracije u Vladi Srbije, u Vilnjusu, prestonici Litvanije, na političkoj skupštini Evropske narodne partije iz koje, ako je verovati blokaderima, samo što nismo isključeni. Tužno je kad vam se politika svodi na laži i manipulacije, kao što je to slučaj sa blokaderskim pokretom. SNS je hrabra i odgovorna stranka zahvaljujući kojoj, uz vođstvo Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića, Srbija vodi samostalnu i nezavisnu politiku. Mi smo na evropskom putu, a naše nacionalne interese ćemo umeti da sačuvamo. Takvi stavovi se poklapaju sa vrednostima EPP-a.

Nemanja Starović @nstarovic, član Predsedništva @sns_srbija i ministar za evropske integracije u Vladi Srbije, u Vilnjusu, prestonici Litvanije, na političkoj skupštini Evropske narodne partije @EPP iz koje, ako je verovati blokaderima, samo što nismo isključeni. Tužno je kad vam… https://t.co/VPdelngrQF — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 17, 2025