LAŽNE BOMBE TRESU ITALIJU: Dojave o ekplozivu uzele maha na Apeninskom poluostrvu

U ITALIJI, posebno Rimu i Milanu, dojava o podmetnim bombama je uzela velikog maha, prekidaju se važne sednice, prazne zgrade stranki, čak je stigla i u sedište Udruženja stranih novinara, ali sve dosadašnje dojave su bile lažne. Ali, ima i onih koje su smišljene radi sprečavaja konkretnih i važnih akcija i sudskih odluka.

Foto: Profimedia

U zgradi suda u Milanu, četiri poziva jedan za drugim ujutru pre početka jednog suđenja, u vremenu od 40 minuta, a glas je uporno javljao o prisustvu bombe u Palati pravde. Svi pozivi stizali su sa brojeva koje nije moguće ponovo pozvati, jer su podešeni samo za odlazne pozive i sa prilično mnogo cifara, verovatno pripadaju telefonijama za jednokratnu upotrebu. Akcenat onoga koji je najavljivao bombe ukazivao je na čoveka stranog porekla.

Tužilac Marčelo Viola i sudije su naredili evakuaciju i pretraživanje sedam spratova zgrade, stotine ljudi moralo je da napusti palatu pravde, a „najlepše“ je bilo onima koji su optuženi i bili privremeno „spaseni“, jer im nije bilo ni počelo suđenje. Prekinute su sve aktivnosti, uključujući i ročišta koja su morala da budu obustavljena, do novog zakazivanja datuma. Uz sve to, okolne ulice bile su blokirane. napravio se haos koji je trajao sedam sati, nakon čega su zaposleni mogli da se vrate u zgradu.

Ovakvih alarma je bio upravo pomenuti sudski slučaj u Milanu, kada su zbog obustave suđenja morale da budu puštene na slobodu tri optužene osobe jer je istekao rok za preventivni zatvor.

Očigledne spekulacije sa lažnim dojavama su motivisane različitim razlozima. Ponajviše imaju političku pozadinu, ali kada u Sud stignu četiri telefonska poziva i svi na stranom jeziku, a sudi se strancima, postaje jasniji i motiv.

Ovo je bila ko zna koja po redu pretnja podmetnutom bombom poslednjih dana, koja je izazvala haos u institucionalnim zgradama između Milana i Rima. Takva upozorenja su stigla i u nacionalno sedište Lige u Milanu, i istovremeno i u Rimu, potom u zgradu u Rimu gde se nalaze neke od kancelarija kabineta premijerke Đorđe Meloni, takođe i u sedištu njene stranke Italijanska braća u srcu Rima, kao i u nekadašnjoj rezidenciji Silvija Berluskonija gde se nalazi sedište stranih dopisnika.

Javno Tužilaštvo u Milanu razmatra pokretanje postupka za izazivanje uzbune i ometanje javne službe, sa mogućim uključivanjem terorističkog motiva. Ostaje otvoreno pitanje kako razikovati lažni trelefonski poziv od verodostojne izjave koja zahteva obustavu rada, pražnjenje zgrade i dalju istragu.